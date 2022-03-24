Ризик і винагорода – ці два фактори має враховувати кожен інвестор. В той момент, коли ви вкладаєте свої гроші в актив, ви певною мірою погоджуєтесь з тим, що ці інвестиції можуть спрацювати не так, як вам би хотілося. Однак, як правило, ризиковані ставки приносять великі прибутки. Зазначимо декілька порад щодо того, як можна ними скористатися:

Вкладайте лише незначну суму вашого капіталу в активи, які ви вважаєте ризикованими.

Не тримайте ризиковані активи тривалий час.

Навчіться мінімізувати збитки, якщо щось піде не за планом.

Отже, якщо ви бажаєте погратися з ризикованими активами, які мають великий потенціал і можуть принести шалені прибутки, нижче зазначимо монети, які чудово для цього підходять. Будь ласка, будьте обачні та інвестуйте на власний ризик.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) — це одна з основних мереж, що використовує модель proof of work. Цю модель жорстко критикують через споживання великої кількості енергії та високі комісії. Однак Kadena спробувала виправити це і запустила те, що вона називає «плетеними ланцюгами».

Значною мірою це допомогло зберегти ефективність, але можна зробити ще більше. Інвестори все менше цікавляться ланцюгами proof of work, і якщо Kadena зможе знайти рішення для масштабування, то врешті-решт зможе принести непогані прибутки.

Аврорі (AURY)

Протягом останніх 12 місяців у криптопросторі набувають популярності ігри за принципом «Грай та заробляй». Деякі проєкти, як-от Axie Infinity, зуміли досягти великого успіху в 2021 році.

Aurory (AURY) — один із проєктів, який прагне скопіювати цей успіх. Проблема полягає в тому, що існує велика конкуренція серед ігор за принципом «Грай та заробляй», і це лише збільшує ризики. Однак якщо проєкт зуміє досягнути свого, то можна спостерігати величезну історію успіху.

Існують й інші вагомі токени з високим ризиком і високою винагородою, які можна купити. До них належать: Netvrk, Aldrin, Polkadex тощо. Однак рекомендуємо звернути увагу на два вищезгаданих токена.