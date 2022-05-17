За останні кілька років криптогалузь значно диверсифікувалася. P2Е і NFT, мабуть, є тими двома секторами, які створюють такий необхідний ажіотаж довкола галузі. Саме з цієї причини більшість інвесторів прагнуть володіти активами у цих двох секторах. Ось чому P2E користується популярністю:

Ігри для заробітку (Р2Е) – це відносно новий сектор, який має величезний потенціал.

Декілька Р2Е-проєктів вже принесли своїм інвесторам колосальні прибутки.

Сектор ігор за принципом «грай та заробляй» значною мірою переплітається із зростаючим ажіотажем довкола NFT.

Сектор P2E є досить молодим, однак має різноманітні недооцінені проєкти. Ми вирішили скласти список із трьох кращих проєктів, щоб дати вам якісь інвестиційні ідеї:

Kara Star (KARA)

Kara Star (KARA) — це гра для заробітку, яка також містить компоненти метавсесвіту. В цій грі є два ключових аспекти. Перший – Kara, сюди належать домашні тварини на базі NFT у цій грі.

Джерело даних: Tradingview

Є тут і віртуальна земля. Тут живе Kara. Завданням для гравців є виростити свою Kara та битися з іншими користувачами за винагороди. KARA вже котирується на біржах Kucoin і Binance.

Crypto Golf Impact

Як випливає з назви, Crypto Golf Impact — це перша мобільна Р2Е-гра в гольф. Це відносно новий проєкт, який запустили на початку цього місяця. У цій грі користувачі можуть заробляти серйозні нагороди, змагаючись у великих турнірах. Також тут пропонують дуже реальний ігровий всесвіт. Ця гра може стати проривом цього року.

Aqua Farm

Aqua Farm — це майбутня Р2Е-рольова гра, створена в мережі Polygon. Очікується, що гру запустять трохи пізніше цього місяця. Ця пригодницька гра пропонує по-справжньому захоплюючий досвід і повністю інтегрована з NFT-маркетплейсом. Якщо ви шукаєте актив, який має реальний потенціал для росту, вам варто внести цей проєкт у ваш список спостереження.