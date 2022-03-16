Загальна заблокована вартість є одним із найважливіших показників при аналізі DeFi-проєктів, зокрема децентралізованих бірж (DEX). Протягом останніх років інтерес інвесторів до DeFi активно зростає. Яке значення має TVL?

Загальна заблокована вартість свідчить про довіру інвестора до даного проєкту.

Цей індикатор також показує ліквідність DEX.

TVL може допомогти оцінити реальну вартість токенів DEX.

Отож, виходячи із цих факторів, ми вирішили скласти список DEX, спираючись лише на їхню TVL. Ми не будемо складати рейтинг токенів з найвищою TVL. Ми просто поглянемо на кореляцію між TVL і ціною, щоб визначити, які з цих токенів недооцінені. Ось наший список:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) є одним з основних DEX у мережі Avalanche. Він має забезпечувати міжланцюгову взаємодію. За даними Token Terminal, TVL у Trader Joe становить близько 120 мільйонів доларів.

Джерело даних: Tradingview

З іншого боку, ця монета наразі торгується за 0,8423 долара, тобто його ціна по відношенню до TVL залишається відносно низькою. Це говорить про те, що Trader Joe має багато можливостей для подальшого розвитку, особливо якщо врахувати, що це досить новий проєкт.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) – це ще одна недооцінена DEX, на яку вам варто звернути увагу. Дані з Token Terminal показують, що загальна заблокована вартість цієї DEX складає близько 987 мільйонів доларів. На момент написання статті її нативний токен DYDX торгувався приблизно за 4,65 долара.

Якщо враховувати це, то побачимо, що співвідношення її ціни та TVL також говорить про те, що цей токен DEX недооцінений. Хоча це не є гарантією того, що в майбутньому DYDX буде зростати, а лише показує прихований потенціал активу, якщо його TVL почне збільшуватися.

Серед інших монет DEX, на які варто звернути увагу, враховуючи їхні TVL: Anyswap, Serum і навіть Sushiswap. Нагадуємо ще раз, TVL – це лише один із багатьох показників, які використовують для оцінки потенціалу активу.