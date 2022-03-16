Останні 30 днів були дуже важкими для Polkadot (DOT) . Ця монета швидко падає, знижується і її загальна заблокована вартість (TVL). Однак, незважаючи на цей спад, є шанси, що DOT зможе відновитися найближчим часом. Нижче розкажемо все, що вам потрібно знати.

Лише за місяць загальна заблокована вартість (TVL) DOT знизилася майже на 78%.

Проте DOT намагається консолідуватися і найближчим часом може відновитися.

На момент написання статті монета торгувалася за 17,51 долара, тобто за останні 24 години її ціна практично не змінилась.

Джерело даних: Tradingview

Як скоро може відновитися Polkadot (DOT)?

Розворот тренду для DOT вже не за горами. Дійсно, дивлячись на його цінову дію, бачимо, що низхідний тренд слабне. Можливо, це свідчить про те, що DOT консолідується і намагається знайти достатній попит.

Проте падіння TVL значно підірвало довіру інвесторів. Лише за місяць Polkadot втратив понад 78% своєї TVL. Потрібний час, щоб компенсувати ці втрати, але ціна монети може відновитися швидкими темпами. До того ж, технічні показники свідчать про зростання.

Наприклад, попри падіння TVL, DOT торгується вище своєї 50-денної SMA. Індекс відносної міцності (важливий індикатор імпульсу) також вказує на бичачий тренд. Хоча ми не знаємо, наскільки монета може піднятися, коли низхідний тренд зробить розворот, але, здається, приріст може становити десь 30%.

Коли найкраще купувати Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) — це платформа для масштабування Ethereum, яка минулого року активно розвивалася. Незважаючи на те, що цей проєкт дещо втратив свої здобутки, не варто піддаватися песимістичним настроям.

Polkadot є потужним крос-ланцюговим рішенням, яке зіграє величезну роль в еволюції блокчейну. Саме тому нещодавнє зниження його ціни дає гарну точку входу, і ви маєте чудовий шанс придбати цей актив зі знижкою.