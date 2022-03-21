Криптовалютна біржа FTX відкрила офіс в Австралії

FTX, яка вважається однією з найбільш швидкозростаючих криптобірж, відкрила офіс в Австралії та отримала австралійську ліцензію на надання фінансових послуг (AFSL). І вже цього тижня біржа дозволить австралійським інвесторам здійснювати торгівлю на її платформі.

Коментуючи це нове розширення, генеральний директор і засновник FTX Сем Бенкман-Фрід сказав:

«Ми раді представити інноваційні продукти та послуги, які надає FTX, на австралійському ринку. Завдяки новому відділу FTX Australia всі наші місцеві клієнти зможуть торгувати на зареєстрованій та ліцензованій платформі. Подібно тому, як це відбувалося і в інших юрисдикціях, де ми працюємо, були виділені значні ресурси, щоб налагодити активну взаємодію з місцевими регуляторами».

Новий офіс відкрили, бо засновник FTX Сем Бенкман-Фрід активно витрачає кошти, намагаючись скористатися тим, що зараз по всьому світу існує стійкий інституційний інтерес до криптовалют.

Сем Бенкман-Фрід, який є одним з найбільш популярних лідерів у криптовалютному секторі, сказав, що біржа FTX працює над створенням команди для австралійського відділу, який підтримуватиме випуск позабіржових деривативів, як-от ф'ючерси, опціони, токени з кредитним плечем та контракти на різницю (СFD).

В інтерв’ю газеті The Australian Financial Review пан Бенкман-Фрід повідомив:

«Наразі у нас в Австралії працює невелика команда, однак ми хочемо десь подвоїти чисельність нашого нинішнього персоналу і будемо наймати розробників, операційний персонал та членів маркетингової команди».

Поштовх до врегулювання криптовалют в Австралії

Австралія, як і багато інших країн світу, невтомно працює над тим, щоб врегулювати криптосектор, який стрімко зростає.

Щоб мати змогу надавати свої послуги австралійцям, біржа FTX мала відкрити офіс в Австралії та отримати австралійську ліцензію на надання фінансових послуг (AFSL).

Сьогодні вранці під час відкриття конференції Australia Blockchain Week, австралійський сенатор Ендрю Брегг виступив із законодавчою пропозицією реформувати «ліцензування крипторинків, зберігання криптовалют, децентралізовані автономні організації (DAO), розвінчання міфів та оподаткування», щоб створити сприятливе середовище для нової екосистеми цифрових активів.