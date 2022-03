Екосистема SuperRare повідомила в Twitter, що власники її нативного токена RARE мають лише один день, щоб проголосувати за незалежні галереї, які наступними представлять на SuperRare. Голосування завершиться 22 березня о 06:00 за Києвом. На момент написання статті RARE здорожчав на 39%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати RARE, ця стаття саме для вас.

Оскільки RARE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RARE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RARE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RARE.

SuperRare — це провідна NFT-платформа, де на сьогоднішній день зібрано предметів цифрового мистецтва на суму близько 90 мільйонів доларів. У версії платформи 1.0 команда SuperRare відбирала митців, щоб ті карбували свої роботи за допомогою загальнодоступного смарт-контракту SuperRare NFT.

У версії 2.0 ситуація змінилася: запровадили незалежні вітрини магазинів, кураторство в мережі, а також незалежні контракти на карбування, щоб митці могли карбувати, просувати та продавати свої роботи безпосередньо колекціонерам.

Щоб забезпечити прогресивну децентралізацію, SuperRare передав управління та право власності на мережу спільноті. Саме DAO виділяє кошти зі скарбниці спільноти, контролює ключові параметри платформи та проводить голосування за запропоновані покращення до протоколу та мережі.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Tech News Leader прогнозує, що до кінця цього року SuperRare може здорожчати до 0,93 долара. За 5 років 1 RARE буде торгуватися за 2,69 долара. За 10 років 1 RARE буде коштувати 17,43 долара.

