В цілому ринок криптовалют сьогодні неоднозначний. Значні прибутки мають Nexo і SKALE Network, чий токен SKL здорожчав на 12%.

Кращі криптовалюти

Протягом останніх 24 годин біткоїн залишався без змін і на момент виходу статті торгувався за 39 500 доларів США. У десятці найкращих монет Binance Coin має найбільші прибутки, він зріс на 4%. Terra втратила близько 3% своєї вартості.

Dogecoin здорожчав на 1%, а його тижневі здобутки складають приблизно 3%. Найбільшим невдахою тижня у топ-10 став XRP, який за останні 7 днів впав на 13%. Якщо говорити про монети поза межами топ-10, NEAR Protocol втратив 4%, в результаті чого його тижневі втрати склали трохи менше 23%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20, ApeCoin здорожчав на 8%, а отже, його тижневий приріст становить 52%. PanCake Swap також зріс трохи менше ніж на 8%.

Наразі найбільшим переможцем у топ-100 є Nexo. Ця криптовалюта, яка займає 65-у сходинку за розміром ринкової капіталізації, зросла на 15% після того, як біржа Binance повідомила про її лістинг.

На другому місці знаходиться SKALE Network, який зріс на 12% після того, як запустили Skaleverse, їхню першу офіційну сторінку у Twitter.

Протягом останніх 24 годин Kava зросла приблизно на 5%, і її тижневий приріст становить 18%. Це одна із тих небагатьох монет, яка закриває 7-денний період у плюсі. Сьогодні ця монета сягнула нового рекордного максимуму, а її ринкова капіталізація перевищила позначку в 1 млрд доларів.

Найбільшими невдахами сьогодні стали Zilliqa (-6%), Waves (-7%) і The Graph (-11%). GMT від STEPN сьогодні втратив 11%, але він все одно закриває тиждень в зеленому з прибутком у 9%.

У тренді

На сьогоднішній день найбільші прибутки має WonderHero, мобільна рольова P2E-гра, в якій геймери можуть заробляти рідкісні NFT і продавати їх на одноранговому маркетплейсі.

Команда цього проєкту вірить, що можна створити збалансований всесвіт, де гравці різних рівнів розважаючись можуть давати один одному можливості для заробітку. Токен цієї платформи WND сьогодні здорожчав на 6407% і на момент написання статті торгувався за 0,46 долара.