Культовий репер Ice Cube (справжнє ім’я О’Ші Джексон-старший), приєднався до команди прихильників Dogecoin та підтримав «неймовірну та історичну» транзакцію DOGE. Його вступ у світ Dogecoin тісно пов’язаний з баскетбольною лігою BIG3, співзасновником якої він є.

У лізі BIG3 грають колишні зірки НБА у форматі 3-на-3, а не так як у звичайних баскетбольних ігах 5-на-5.

Минулого місяця BIG3 запустив нову модель власності в лізі, яка дозволяє кожній з 12 команд продавати свої токенізовані ставки. Кожній команді виділяється 1000 невзаємозамінних токенів (NFT), а саме, 975 NFT «Gold» вартістю 5 000 доларів кожен і 25 NFT «Fire» по 25 000 доларів кожен.

У середу Білл Лі, співзасновник гаманця MyDoge, написав твіт Ice Cube: «Якщо відкопаєш десь DOGE, я і DogeArmy також візьмемо по одному», посилаючись на попередню публікацію Ice Cube про те, що Snoop Dogg придбає дві команди.

Ice Cube відповів Лі через допис у Twitter: «Таке кажеш, Білл. Ти ж знаєш, я зав’язав з DogeArmy».

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022