Культовий репер Ice Cube (справжнє ім’я О’Ші Джексон-старший), приєднався до команди прихильників Dogecoin та підтримав «неймовірну та історичну» транзакцію DOGE. Його вступ у світ Dogecoin тісно пов’язаний з баскетбольною лігою BIG3, співзасновником якої він є.

У лізі BIG3 грають колишні зірки НБА у форматі 3-на-3, а не так як у звичайних баскетбольних ігах 5-на-5.

Минулого місяця BIG3 запустив нову модель власності в лізі, яка дозволяє кожній з 12 команд продавати свої токенізовані ставки. Кожній команді виділяється 1000 невзаємозамінних токенів (NFT), а саме, 975 NFT «Gold» вартістю 5 000 доларів кожен і 25 NFT «Fire» по 25 000 доларів кожен.

У середу Білл Лі, співзасновник гаманця MyDoge, написав твіт Ice Cube: «Якщо відкопаєш десь DOGE, я і DogeArmy також візьмемо по одному», посилаючись на попередню публікацію Ice Cube про те, що Snoop Dogg придбає дві команди.

Ice Cube відповів Лі через допис у Twitter: «Таке кажеш, Білл. Ти ж знаєш, я зав’язав з DogeArmy».

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff — Ice Cube (@icecube) May 4, 2022

Хоча незрозуміло, наскільки серйозно Ice Cube ставиться до DogeArmy, ліга BIG3 в той же день випустила пресреліз, де повідомили, що за допомогою DOGE Лі придбав усі 25 NFT «Fire» на суму 650 000 доларів (4,86 млн DOGE) для команди «Alien».

Ice Cube описав цю транзакцію «неймовірною та історичною», а ліга BIG3 назвала її «найбільшою комерційною операцією в історії» DOGE.

Incredible and historical https://t.co/ouulpk0xdd — Ice Cube (@icecube) May 4, 2022

NFT «Fire» дають переваги у користуванні та ширші права власності, зокрема, надають право голосу, права на назви, можливість керувати грою, права на товари та права на ліцензування логотипів команд або право голосу та інтелектуальної власності. Крім того, якщо власник продає свій NFT «Fire», він втрачає від суми продажу 40%.

У своєму повідомленні Лі також трохи зачепив NFT-проєкти і сказав:

“Доки інші купують NFT з зображенням мавпи та сови, гадаю, що NFT з корисними функціями є вже наступним рівнем. Це просто мрія володіти баскетбольною командою, і BIG3 змінює гру NFT, адже пропонує права власності, як-от ліцензування інтелектуальної власності, командне голосування та управління, права на товар».