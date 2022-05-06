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Найбільший приватний банк Аргентини дозволить купувати BTC та ETH

Бізнес

Банк Banco Galicia в Буенос-Айресі, заснований у 1905 році, дозволить своїм клієнтам торгувати Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP і USD Coin (USDC). Щоб це стало можливим і щоб запустити нову послугу, він співпрацює з компанією Lirium AG, яка надає криптовалютні рішення для банківських установ.

Оскільки в Аргентині один з найвищих рівнів інфляції у світі, ця країна дуже активно впроваджує криптовалюти. За даними Deel, тут найбільше співробітників, яким платять зарплату цифровими активами, ніж в будь-якій іншій країні світу. Кількість компаній, які дозволяють своїм співробітникам отримувати виплати в криптовалюті, лише за рік зросла на понад 340%, причому найбільше збільшенню популярності криптовалют сприяють саме малі підприємства.

Як уже зазначалося вище, Banco Galicia є найбільшим приватним банком країни. Він обслуговує понад чотири мільйони приватних та корпоративних клієнтів. Окрім того, у нього приблизно 600 відділень по всьому світу.

Банк дозволяє своїм користувачам купувати і продавати криптовалюту, але не дозволяє їм знімати її або переказувати. Про це CoinDesk повідомив головний операційний директор Lirium Мартін Копач і додав, що банк також пропонує функцію депозитарію. До того ж, зі слів Копача стало зрозуміло, що Banco Galicia планує запустити цю послугу для всіх своїх клієнтів у середині травня.

Не розкриваючи подробиць, Копач зазначив, що Lirium також співпрацює з чотирма іншими аргентинськими фінансовими установами, які хочуть запустити криптоторгівлю. Крім того, за словами Копача, Lirium працює над подібними інтеграціями в Бразилії та Мексиці.

Аргентинський банк має послідовників

Банк Banco Galicia прийняв рішення запустити послугу після того, як провели опитування клієнтів і виявили, що 60% респондентів хочуть мати можливість купувати криптовалюту на цій банківській платформі.

«Саме це спонукало нас пришвидшити проєкт. В основному, додати такі функції просить молодь», – сказав Аріель Санчес, менеджер банку з інвестиційних продуктів. Окрім Banco Galicia, таку послугу запустив і цифровий банк Brubank SAU. Повільно, але впевнено традиційний фінансовий сектор приймає біткоїн та інших гравців цієї галузі.

Банк Banco Galicia ще не готовий

Один користувач вирішив поцікавитися у Banco Galicia і через Twitter запитав, чи доступна вже ця послуга. Через свою офіційну сторінку Banco Galicia дав ствердну відповідь і вказав, що планують додати більше опцій для інвестування.

Однак користувачі Banco Galicia поки не можуть виводити з платформи Вitcoin, Еther чи інші криптовалюти. Тому наразі не можна надіслати Вitcoin на власний гаманець або переказати монети іншим користувачам. Окрім того, на даний момент у банку Banco Galicia можна робити заощадження виключно в Вitcoin.

Аргентина входить до 10 країн, де рівень впровадження криптовалют найвищий

За даними Chainalysis, Аргентина входить до топ-10 країн з найвищим рівнем впровадження криптовалют. І це не дивно, оскільки Аргентина роками страждає від високої інфляції. Ця країна переходить від одної валютної кризи до іншої і навіть пережила інфляцію в понад 50%. Дві третини аргентинців, які інвестують у криптовалюту, кажуть, що роблять це, щоб захистити свої заощадження від інфляції.

У зв’язку з тим, що традиційні банки також намагаються вскочити у криптовалютний потяг, є непогані шанси, що рівень впровадження криптовалют в Аргентині буде зростати ще більше. В обох вказаних банках користувачі тепер можуть придбати криптовалюту на тій платформі, де й акції та облігації. Спочатку Banco Galicia надаватиме цю послугу лише тим користувачам, які отримують свою зарплату через прямий депозит у цьому банку.

Латиноамериканська Вitcoin-революція

Lirium є постачальником інфраструктури, який, серед інших, допомагає Banco Galicia налаштувати криптопослуги. За словами головного операційного директора Мартіна Копача, його компанія співпрацює з подібними провайдерами в Бразилії та Мексиці. Крім того, банк, щоб надати криптовалюту своїм клієнтам, співпрацює з чотирма аргентинськими банками. Отож, Вitcoin добре працює в Латинській Америці.

З огляду на це, Вitcoin рухається швидкими темпами. Купувати Вitcoin стає все легше, а інфляція, яка зростає в усьому світі, сприяє плавному поширенню Вitcoin. Можливо, зараз вам здається, що Вitcoin демонструє слабкі результати, однак потрібно пам’ятати, що в березні 2020 року його ціна різко впала десь до 3000 євро. Враховуючи цей факт, можна сказати, що за два роки ця криптовалюта досягла значних успіхів.

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