Litecoin проти Bitcoin Cash: який актив краще придбати?

Ключові моменти :

Litecoin і Bitcoin Cash — це дві криптовалютні системи старої школи.

Обидві вони тісно пов’язані з біткоїном.

Зростання біткоїну може призвести до того, що токени LTC і BCH сягнуть нових максимумів у 2022 році.

Litecoin — популярна, безпечна та інноваційна криптовалюта, яку використовують для миттєвих платежів по всьому світу. Цей блокчейн відкритий, а це означає, що користувачі можуть отримати доступ до його вихідного коду. Він надає швидший час підтвердження транзакції, а також покращує ефективність зберігання. LTC є ідеальним доповненням або альтернативою для тих, хто хоче купувати в Інтернеті, не маючи облікового запису в жодного конкретного продавця. Більше того, вони пропонують галузеву підтримку від основних гравців, наприклад, забезпечують обсяг торгівлі.

Bitcoin Cash — це криптовалюта, де розміщується блоки більшої ємності, ніж ті, що має біткоїн. Завдяки цьому можна здійснювати більше транзакцій на блок, і це полегшує роботу в мережі та зберігає людям час, якщо вони хочуть швидко отримати гроші. Ці дві криптовалюти дуже схожі у технічному плані і використовують по суті той самий механізм консенсусу; також вони визначили собі ліміти на кількість монет, які коли-небудь існуватимуть: загальна пропозиція кожної становить 21 мільйон токенів.

Який із цих активів краще купити?

І Litecoin, і Binance — це криптовалюти старої школи, і вони добре показали себе під час бичачих перегонів криптовалют у 2017 році. Однак відтоді вони дещо загубилися на тлі нових яскравих криптовалют, особливо мем-монет і криптовалют метавсесвіту.

Тим не менш, вони залишаються одними з найбільш потужних криптовалют, особливо з точки зору впровадження. А-от що може найбільше допомогти підвищити їхні ціни, так це бичачий ринок біткоїну, адже вони сильно корелюють з його ціною.

Здається, поки що є шанси, що в короткостроковій перспективі ми побачимо таке зростання. Наприклад, за останні кілька днів біткоїн подолав значний опір на рівні 44 000 доларів і тримається значно вище його. Можливо, це свідчить про новий бичачий забіг, в результаті якого біткоїн може перевищити свої максимальні 69 тисяч доларів. Якщо це станеться, LTC і BCH також можуть встановити нові рекорди.

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