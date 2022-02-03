Loopring проти Polygon: куди краще інвестувати?

Ключові моменти:

І Loopring, і Polygon є рішеннями рівня 2 для Ethereum.

Рішення рівня 2 почнуть зростати, коли реалізують Ethereum 2.0.

Завдяки своїй дефляційній природі Polygon має перевагу над іншими платформаи рівня 2.

Loopring (LRC)

Loopring — це програма, що працює поверх блокчейну Ethereum. Цей блокчейн прагне, щоб можна було швидше користуватися цією криптовалютою, тому обробляє елементи самих транзакцій і забезпечує супервисоку швидкість та низькі комісії — трохи більше одного цента за транзакцію.

Polygon (MATIC)

Polygon — це система для створення та підключення блокчейнів на основі Ethereum, що дозволяє користувачам будувати власні мережі з додатковими функціями. Проєкт забезпечує масштабованість, а також він більш безпечний порівняно з іншими платформами; завдяки цьому він є одним із найпотужніших альткоїнів, доступних на сьогодні.

Який з цих активів краще придбати?

Оскільки робота над Ethereum 2.0 майже завершилась, рішення рівня 2 можуть злетіти у 2022 році. Це означає, що Loopring і Polygon, які є одними з найбільших рішень рівня 2 на ринку, зможуть отримати з цього значну користь.

Однак, якщо порівнювати лише ці два блокчейни, то Polygon має більше перспектив на майбутнє. Адже на сьогоднішньому ринку це одна з найбільших і найвідоміших платформ рівня 2 для Ethereum. Polygon також має велику та швидко зростаючу екосистему, що може викликати на нього попит у 2022 році.

Окрім того, у 2022 році в Polygon з’явиться набагато більше важливих оновлень. Наприклад, на початку 2022 року Polygon представив функцію спалювання монет. Оновлення Polygon, що відбулося на блоці 23850000 безпосередньо перед тим, дозволило користувачам легше розраховувати плати за газ під час, коли під час кожної транзакції одночасно спалюються токени MATIC.

Це має дуже важливе значення, адже добре впливає на динаміку попиту та пропозиції на Polygon. Якщо цінова дія Ethereum після хардфорку в серпні 2021 року і має якесь значення, то Polygon має досить високі шанси зростати цього року.