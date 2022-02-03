Monero проти Zcash: куди краще інвестувати?

Ключові моменти:

Обидві криптовалюти добре відомі своєю надійною конфіденційністю.

На ринку конфіденційності Monero має набагато кращу репутацію.

Обидва активи можуть почати бичачі перегони, коли біткоїн почне зростати.

Моnero (XMR)

Це провідна криптовалюта, що спеціалізується на приватних транзакціях та транзакціях, що не піддаються цензурі. Monero забезпечує своїм користувачам високий рівень анонімності, тому їхні транзакції є конфіденційними. Також він дозволяє здійснювати швидкі та недорогі платежі в будь-якій точці світу, і треті сторони не можуть відстежити, коли користуються цим блокчейном.

ZCash (ZEC)

Цю передову валюту створили з урахуванням конфіденційності, і це виділяє її серед інших монет. Оскільки це проєкт з відкритим кодом, заснований на визначеній блокчейн-технології, він забезпечує своїм корїистувачам найвищий рівень конфіденційності та анонімності.

Який з цих активів краще придбати?

У США та інших країнах дедалі частіше закликають написати нормативно-правові акти, що визначать конфіденційність криптовалют.

Ще в 2021 році Міністерство фінансів США назвало біткоїн валютою, яку використовують для відмивання грошей, фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.

Останніми роками спостерігається зростання негативних відгуків у ЗМІ щодо таких криптовалют, як біткоїн (BTC), в основному через те, що їх використовують зловмисники, хакери чи злочинці, які шукають способи, щоб правоохоронні органи не відстежили їх.

Якщо коли-небудь вдасться врегулювати цю сферу, то, ймовірно, криптовалюти з надійною безпекою привертатимуть більше уваги інвесторів. Саме тому Zcash і Monero можуть стати досить гарними інвестиціям у 2022 році.

Хоча обидві ці монети непогані, Monero має кращу репутацію, якщо говоримо про конфіденційність. На відміну від Zcash, який має перемикач конфіденційності, який можна вімкнути та вимкнути, Monero є повністю приватним, і завдяки використанню кільцевих підписів його транзакції є повністю приватними. Саме тому він має більший інвестиційний потенціал, ніж Zcash.

Тим не менш, ці обидва активи є досить непоганими інвестиціями, і в 2022 році вони можуть отримати величезні прибутки. Окрім можливостей конфіденційності, обидва мають дуже низький запас монет.

По суті, тепер, коли біткоїн знову набирає обертів, а регулювання, скоріше за все, вступлять в силу, обидві криптовалюти мають шанс зрости у 2022 році.