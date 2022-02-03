Sushiswap проти Uniswap: куди краще інвестувати?

Ключові моменти:

І Uniswap, і SushiSwap є гарними інвестиціями.

Перевага Uniswap у його домінантному положенні на ринку.

Нещодавні проблеми внутрішнього управління Sushiswap грають на користь Uniswap.

SushiSwap — це токен на базі Ethereum, який власники можуть використовувати, щоб брати участь в управлінні спільнотою та отримувати комісії за транзакції. Метою цього проєкту є спростити криптоторгівлю, а також забезпечити більшу прозорість; користувачі мають доступ не лише через настільні додатки, але й мобільні.

Протокол Uniswap дає новий та захоплюючий спосіб торгувати криптовалютами. Його створили на блокчейні Ethereum. Він призначений для обміну будь-якими токенами ERC-20, а це означає, що його може використовувати кожен, хто має такі криптогаманці. Система функціонує без довірених посередників, тому кошти залишаються в безпеці незалежно від того, що станеться з цензурою та безпекою, що лежить в її основі. Завдяки цьому торгівля стає простішою, ніж будь-коли, адже потрібно робити менше кроків.

Який з цих активів кращий?

Зараз DeFi-простір набирає обертів, тому Uniswap та Sushiswap, ймовірно, будуть зростати та поширюватися протягом усього 2022 року. Проте у Uniswap кращі перспективи отримати прибутки, що зростуть в геометричній прогресії.

Та є одна річ, що грає на користь Uniswap, — його домінантне положення на ринку. Uniswap в даний час є лідером в децентралізованій торгівлі, а також він найбільш відомий у цій галузі. По суті, оскільки все більше інвесторів схиляються до децентралізованих бірж, вони, скоріше за все, спочатку звернуть увагу на Uniswap, а потім вже на інші біржі.

Завдяки тому, що Uniswap домінує на ринку, ймовірно, він отримає вигоду, якщо люди будуть більше знати про ризики централізованих бірж, наприклад, зломи, відсутність конфіденційності та цензуру.

Окрім того, наразі в Sushiswap відбуваються внутрішні суперечки, що ставить його в невигідне становище порівняно з Uniswap. Адже нинішня ситуація на ринку дуже нестабільна, а це означає, що інвестори можуть уникати надмірно ризикованих криптовалютних активів.