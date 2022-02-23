Terra оголосила, що залучила 1 мільярд доларів від Jump Crypto і Three Arrows Capital, при цьому кошти перейдуть в резерв, деномінований в біткоїнах, який піде на підтримку найбільшого стейблкойну мережі TerraUSD (UST).

Після цієї новини ц іна LUNA підскочила на 14% і перевищила 60 доларів.

Біткоїн зріс на 4% і торгувався близько 39 000 доларів, а бики прагнули зміцнити свої позиції вище важливого рівня підтримки на позначці 38 000 доларів.

LUNA, нативний токен децентралізованої блокчейн-платформи Terra, яка працює на алгоритмі proof of stake (PoS), за останні 24 години зросла більше ніж на 14%, бо загальний ринок криптовалют пожвавився.

У середу вранці Terra здійснила серйозний стрибок, і на короткий час вартість цієї монети по відношенню до долара США піднялася вище 60 доларів.

За даними CoinGecko, пара LUNA/USD наразі намагається подолати бар'єр пропозиції, і цей імпульс, ймовірно, підштовхне токен до максимумів, які востаннє були в січні.

1 мільярд доларів для резерву BTC

У вівторок Luna Foundation Guard (LFG) оголосила, що успішно залучила 1 мільярд доларів в рамках одного з найбільших розпродажів у криптогалузі. Платформа заявила, що кошти спрямовують в резерв, деномінований у біткоїнах, який піде на підримку її стейблкойна TerraUSD (UST).

1/ The long awaited [REDACTED] 💎3 is here! 📣 The Luna Foundation Guard (LFG) has closed a $1 billion private token sale to establish a decentralized $UST Forex Reserve denominated in $BTC! 📣 🧵👇 — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) February 22, 2022

UST — це стейблкойн, ринкова капіталізація якого становить 12 мільярдів доларів. Ці резервні фонди створили для того, щоб забезпечити повну прив’язку до долара 1:1 в існуючих фондах.

Як стверджують в LFG, цей резерв передбачає додатковий рівень забезпечення, щоб під час «циклів скорочення» прив’язка до долара дуже не відхилялася.

«Форекс-резерв для UST – це ініціатива LFG, що має забезпечити додатковий рівень підтримки для прив'язки UST, і для цього використають активи, які, як вважають, менш пов’язані з екосистемою Terra, наприклад, біткоїн», – так пишуть в LFG.

Цей децентралізований форекс-резерв для стейблкойна отримав інвестиційну підтримку від Jump Crypto і Three Arrows Capital, а також інших провідних венчурних інвесторів.

Через такі новини ціна LUNA зростала протягом останніх 24 годин. Наразі LUNA/USD торгується приблизно за 59,97 долара.

Щодо іншого, на момент написання статті ціна біткоїну піднялася на 4%, і набільша криптовалюта за ринковою капіталізацією перевищила позначку в 39 000 доларів. У вівторок пара BTC/USD опустилася нижче 37 000 доларів, бо ринки сполохалися через російсько-український конфлікт.