MetaSyndicate, платформа Web3.0, при створенні якої надихалися роботами Айзека Азімова, представила нову функцію для NFT в мережі Ethereum – hold–to-earn («тримай та заробляй»), як стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Завдяки її він долучиться до провідних глобальних NFT-проєктів, як-от BAYC, Bored Ape, Crypto Punks і Crypto Kitties.

Що таке H2E?

MetaSyndicate покращує розробку ігор за допомогою передової технології Hold-To-Earn (H2E), що прискорює збільшення простою гри. Ця надійна та потужна екосистема дозволяє власникам NFT процвітати в цифровій економіці.

Платформа пропонує освітні програми, які надають членам спільноти інструменти, необхідні для того, щоб досягти успіху. Також вона пропонує скарбницю із високоприбутковими активами. Ось що говорить про це команда MetaSyndicate:

Наша місія полягає в тому, щоб з будь-якого місця можна було активувати гільдії гравців, забезпечувати місцеві спільноти та винагороджувати користувачів. Ми пишаємося тим, що займаємося покращенням життя людей за допомогою філантропії та фінансових можливостей. Ми прагнемо залучити всіх активних гравців — а це понад 1 мільярд людей по всьому світу — до економіки P2E і разом допомогати створювати майбутній Web3, щоб він служив на благо власників NFT і всієї екосистеми.

Перша гільдія починається з фінансування в розмірі 345 ETH

Перша гільдія MetaSyndicate починається з фінансування в розмірі 345 ETH. Спільнота MetaSyndicate, що налічує понад 2000 геймерів, розробила незалежну систему, яка самостійно розвивається, щоб покращити наявні активи P2E-сектору і протестувати майбутні.

Про MetaSyndicate

MetaSyndicate прагне, щоб її учасники могли розкрити власний невикористаний потенціал. Досягти цього можна, створюючи безпечне та сприятливе онлайн-середовище, в якому учасники можуть практикувати та програвати соціальні взаємодії.

Місія цієї платформи — зробити метавсесвіт безпечним, інклюзивним і справедливим простором. Її команда пропонує гравцям постійні винагороди, які сплачують за допомогою активів P2E-сектору.