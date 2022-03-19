Протягом останніх двох торгових днів Mina (MINA) активно відновлюється. Монета почала зростати значною мірою через новини про те, що відомі інвестори вкладають гроші в цей проєкт. У якийсь момент монеті вдалося піднятися вище своїх місячних максимумів, а потім знову стався відкат. Та чи буде продовжуватися цей імпульс? Про це ми поговоримо нижче, а спочатку давайте зазначемо кілька важливих моментів:

Протягом останніх двох днів Mina (MINA) зростала на двозначні цифри.

Монета торгувалася за 2,08 долара, тобто протягом 24 годин здорожчала приблизно на 18%.

Очікуємо, що на вихідних ця криптовалюта продовжить зростати.

Джерело даних: Tradingview

Наскільки потужний імпульс у Mina (MINA)?

Останнім часом справи у Mina (MINA) йшли не дуже добре. Подібно більшості монет на ринку, на неї потужно впливали проблеми у загальному криптопросторі. Саме тому монета багато днів торгувалася у мінусі. Однак протягом останніх двох днів ми спостерігали вирішальний розворот тенденції.

Протягом цих двох днів приріст монети був двозначним. У якийсь момент вона навіть піднялася вище 2,35 долара, а це максимальний рівень від лютого. Крім того, Mina (MINA) піднялася на 40% вище мінімальної ціни, яка була зафіксована в березні.

Ми очікуємо, що цей бичачий забіг триватиме до кінця вихідних. Зрештою, Mina (MINA) наразі торгується вище своїх 25- та 50-денних простих ковзніх середніх. Показник RSI також свідчить про те, що цими вихідними варто очікувати позитивний імпульс.

Що таке Mina (MINA)?

Mina (MINA) — це інноваційний блокчейн-проєкт, метою якого є створити розподілені платіжні системи. Певною мірою це унікальний проєкт, який виглядає дуже недооціненим. Окрім того, зараз ми спостерігаємо, як відомі інвестори долучаються до MINA.

Це може бути лише гарним знаком щодо майбутніх перспектив цієї монети. Якщо ви шукаєте актив, який можна придбати і отримати довгострокові прибутки, однозначно рекомендуємо вам звернути увагу на Mina (MINA).