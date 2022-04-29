Сьогодні о 13:00 за Києвом найбільша за обсягом торгів світова біржа здійснила офіційний лістинг MobileCoin (MOB). Для цієї монети доступні такі торгові пари: MOB/BTC, MOB/BUSD і MOB/USDT.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати MobileCoin, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати MobileCoin

Як кажуть, куй залізо, доки гаряче. Скористайтеся ситуацією, та придбайте MOB вже зараз, адже після лістингу його ціна може різко зрости.

Як це зробити?

FTX

FTX - це обмін криптоценту, побудований трейдерами, для трейдерів. FTX пропонує інноваційні продукти, включаючи промислові, перші похідні, варіанти, волатильні продукти та маркеровані маркери. Ми прагнемо розвивати платформу достатньою для професійних торговельних фірм та інтуїтивно зрозумілим для користувачів першого часу.

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Що таке MobileCoin?

MobileCoin — це перша криптовалюта з негативним викидом вуглецю. Її створили для використання в якості цифрової готівки на вашому телефоні. MobileCoin Foundation координує та заохочує глобальну спільноту розробників, які працюють разом, до того, щоб спільно створити максимально просту зашифровану платіжну мережу.

Ця платформа славиться тим, що тут можна легко відновити свій гаманець. Якщо ви втратите свій телефон, ви зможете гаманець, при цьому вам не доведеться розкривати свої приватні ключі.

Весь реєстр непрозорий, окремі транзакції захищені криптографічно, а мережа використовує пряму секретність.

Більшість транзакцій займають менше десяти секунд, тому платежі проходять миттєво. І останнє, але не менш важливе, ця платформа є екологічно чистою, вона надає широкомасштабну та інтуїтивно зрозумілу безпеку і не має відходів електрики.

Чи варто купувати MobileCoin сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни MobileCoin

Digital Coin Price оптимістично налаштований щодо MOB. На момент написання статті він коштував трохи більше 5 доларів. Експерти цього ресурсу роблять такий прогноз:

2022: 6,47 – 7,59 долара

2023: 7 – 8 доларів

2024: 6,50 – 10 доларів

2025: 9,11 – 11 доларів

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