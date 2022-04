Сьогодні о 13:00 за Києвом найбільша за обсягом торгів світова біржа здійснила офіційний лістинг MobileCoin (MOB). Для цієї монети доступні такі торгові пари: MOB/BTC, MOB/BUSD і MOB/USDT.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати MobileCoin, ця стаття саме для вас.

Як кажуть, куй залізо, доки гаряче. Скористайтеся ситуацією, та придбайте MOB вже зараз, адже після лістингу його ціна може різко зрости.

Як це зробити?

MobileCoin — це перша криптовалюта з негативним викидом вуглецю. Її створили для використання в якості цифрової готівки на вашому телефоні. MobileCoin Foundation координує та заохочує глобальну спільноту розробників, які працюють разом, до того, щоб спільно створити максимально просту зашифровану платіжну мережу.

Ця платформа славиться тим, що тут можна легко відновити свій гаманець. Якщо ви втратите свій телефон, ви зможете гаманець, при цьому вам не доведеться розкривати свої приватні ключі.

Весь реєстр непрозорий, окремі транзакції захищені криптографічно, а мережа використовує пряму секретність.

Більшість транзакцій займають менше десяти секунд, тому платежі проходять миттєво. І останнє, але не менш важливе, ця платформа є екологічно чистою, вона надає широкомасштабну та інтуїтивно зрозумілу безпеку і не має відходів електрики.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Digital Coin Price оптимістично налаштований щодо MOB. На момент написання статті він коштував трохи більше 5 доларів. Експерти цього ресурсу роблять такий прогноз:

