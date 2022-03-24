Зазвичай більшість людей, які розглядають переваги конкретної криптомонети, найбільше цікавить її ринкова капіталізація. Зрештою, монети з низькою капіталізацією, як правило, мають великий потенціал. Але немає нічого поганого в тому, щоб обирати монети, ринкова капіталізація яких перевищує 1 мільярд доларів. І ось чому:

Монети з ринковою капіталізацією в 1 мільярд доларів перевірені і вже довели свою ефективність на ринку.

Вірогідно, монети з великою капіталізацією не будуть різко коливатися.

Обсяг торгівлі монетами з великою капіталізацією вищий, тому ними легко торгувати.

Отож, якщо ви цікавитесь, які монети вартістю більше 1 мільярд доларів стануть гарною інвестицією, ми зібрали список, на який ви можете орієнтуватися:

Flow (FLOW)

Flow (FLOW) є нативним токеном мережі Flow. Ця мережа хоче використати силу децентралізованої технології, щоб створити цифрову інфраструктуру без кордонів, яка сприятиме розвитку інноваційних додатків.

Джерело даних: Tradingview

Ринкова капіталізація токена FLOW становить трохи більше 2 мільярдів доларів. Окрім того, монета торгується на ринку вже певний час, й інвестори досить активно її купують, що сприяє зміцненню її репутації. Якщо ви хочете інвестувати свої кошти на довгостроковий період, FLOW буде ідеальним варіантом.

Dash (DASH)

Dash (DASH) — це децентралізована мережа з відкритим вихідним кодом, яка прагне створювати швидкі та надійні цифрові платіжні системи. Мета Dash — надати технологію, яка дозволить інтегрувати криптовалюти у глобальні платіжні системи. Його нативний токен DASH має ринкову капіталізацію трохи вище 1,1 мільярда доларів, і в майбутньому вона може збільшитися.

Arweave (AR)