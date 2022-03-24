Монети з капіталізацією вище 1 мільярда доларів, які варто придбати
Зазвичай більшість людей, які розглядають переваги конкретної криптомонети, найбільше цікавить її ринкова капіталізація. Зрештою, монети з низькою капіталізацією, як правило, мають великий потенціал. Але немає нічого поганого в тому, щоб обирати монети, ринкова капіталізація яких перевищує 1 мільярд доларів. І ось чому:
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Монети з ринковою капіталізацією в 1 мільярд доларів перевірені і вже довели свою ефективність на ринку.
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Вірогідно, монети з великою капіталізацією не будуть різко коливатися.
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Обсяг торгівлі монетами з великою капіталізацією вищий, тому ними легко торгувати.
Отож, якщо ви цікавитесь, які монети вартістю більше 1 мільярд доларів стануть гарною інвестицією, ми зібрали список, на який ви можете орієнтуватися:
Flow (FLOW)
Flow (FLOW) є нативним токеном мережі Flow. Ця мережа хоче використати силу децентралізованої технології, щоб створити цифрову інфраструктуру без кордонів, яка сприятиме розвитку інноваційних додатків.
Джерело даних: Tradingview
Ринкова капіталізація токена FLOW становить трохи більше 2 мільярдів доларів. Окрім того, монета торгується на ринку вже певний час, й інвестори досить активно її купують, що сприяє зміцненню її репутації. Якщо ви хочете інвестувати свої кошти на довгостроковий період, FLOW буде ідеальним варіантом.
Dash (DASH)
Dash (DASH) — це децентралізована мережа з відкритим вихідним кодом, яка прагне створювати швидкі та надійні цифрові платіжні системи. Мета Dash — надати технологію, яка дозволить інтегрувати криптовалюти у глобальні платіжні системи. Його нативний токен DASH має ринкову капіталізацію трохи вище 1,1 мільярда доларів, і в майбутньому вона може збільшитися.
Arweave (AR)
Arweave (AR) створили, щоб забезпечити надійну та децентралізовану підтримку зберігання даних по всьому світу. Вважають, що цей проєкт стане важливою частиною майбутньої революції Web 3.0. Наразі його ринкова капіталізація становить 1 мільярд доларів, саме тому ця монета є стабільною і вже довела інвесторам свою ефективність.