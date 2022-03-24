Спотова торгівля стала одним із найбільш поширених способів купівлі та продажу криптовалют. Хоча спотова торгівля має свої ризики, вона пропонує низькі бар’єри входу і відкрита буквально для всіх. Однак варто бути дуже обережним при виборі активів для спотової торгівлі. Ось деякі моменти, які слід враховувати:

Криптовалюти для спотової торгівлі повинні мати дуже великі обсяги торгівлі.

Окрім того, вам потрібні високоволатильні активи, які швидко обертаються.

Ці активи повинні бути доступні на всіх основних централізованих біржах.

З огляду на це, якщо ви плануєте зануритися в світ спотової торгівлі криптовалютою, нижче зазначимо одні з найкращих монет, які вам варто розглянути:

Біткоїн (BTC)

Біткоїн (BTC) є найбільшою криптовалютою і однією з найбільш впізнаваних у світі. Якщо ви збираєтеся займатися спотовою торгівлею, то BTC має бути у вашому списку. Найголовніше в BTC – великий щоденний обсяг торгівлі.

Це означає, що на ринку достатньо ліквідності, щоб забезпечити виконання замовлень на купівлю або продаж, при цьому ковзання буде мінімальним або зовсім відсутнім. До того ж, BTC торгується на найбільших біржах світу і доступний кожному.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) забезпечує основу для розвитку платіжних систем у децентралізованій економіці. Певним чином він пов’язаний з біткоїном, але це окремий актив. Однак, як і BTC, BCH має великі щоденні обсяги торгівлі. У нього також величезна ринкова капіталізація, і це варто враховувати, тому шанси отримати прибутки досить високі.

Shiba Inu (SHIB)