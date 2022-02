Якщо флагманська криптовалюта знову впаде нижче 37 000 доларів, відскік біткоїну від останніх мінімумів може не відбутися, і, ймовірно, будуть нові втрати, адже на традиційних фінансових ринках назріває можливість нових розпродажів.

За такого сценарію ціна біткоїну може відступити до основних зон попиту в межах 35-33 тис. доларів, і впершу відтоді як цей актив сягнув максимуму і зріс на 50%, можуть послідувати кумулятивні втрати.

Хоча спад може бути тривожним сигналом для еталонної криптовалюти, аналітики Morgan Stanley стверджують, що це не є чимось незвичайним.

Шіна Шах, керівник відділу досліджень криптовалют у банку, сказала, що у звіті вона визнала, як непросто визначити справедливу вартість криптоактиву, особливо враховуючи спекулятивний характер цього класу активів.

Згідно з дослідженням, корекція біткоїну все ще знаходиться в межах обвалів ведмежого ринку, які спостерігалися в попередніх циклах. Історичні дані показують, що за всю історію його існування ціна біткоїну різко падала приблизно на 15 ведмежих ринках. Під час останнього такого падіння ціня знижувалася на 50% або більше, і це не поодинокий випадок.

Банк вказує, що в цьому ринковому циклі ключовим рівнем ціни є 28 тисяч доларів, бо це 52-тижневий мінімум монети. Якщо криптовалюта зможе зміцнитися, а пара BTC/USD прорветься і утримається на позначці в 45 тис. доларів, тоді ринок може розраховувати на більші прибутки на тлі потенційного зростання.

Проте в Morgan Stanley впевнені, що інвестори мають уважно стежити за ринками, адже, ймовірно, через макротенденціїї корекція криптоактивів продовжиться.

Такой думки дотримується і криптоаналітик Rekt Capital, який у понеділок, коли біткоїн відступив від максимуму в 38 300 доларів, повідомив, що, можливо, пара BTC/USD зробила фальшивий прорив. Він стверджує, що важливо враховувати і такий сценарій, коли біткоїн починає висхідний тренд лише для того, щоб потім різко відкотитися.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022