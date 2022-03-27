Під час кількох останніх торгових сесій Terra (LUNA) зростала, але зараз застрягла і починає відступати. Ми бачимо, що ціни коливаються в дуже вузькому діапазоні. Вірогідно, що найближчим часом LUNA відчує незначну корекцію. Ось деякі факти:

Дуже ймовірно, що через кілька днів інвестори отримають прибутки.

Якщо у понеділок на початку торгів токен не зможе піднятися вище 90 доларів, то, можливо, це свідчитиме про його слабкість.

Індекс відносної міцності також свідчить про ведмежу тенденцію найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Як низько може впасти Terra (LUNA)?

Не думаємо, що падіння буде значним. Фактично за останні 24 години ця платформа стейблкоїнів втратила близько 1%, але це ще не кінець. Зараз головне завдання — спостерігати за позначкою в 90 доларів. Вона завжди була важливою зоною підтримки LUNA.

Якщо на початку торгів у понеділок монета буде торгуватися значно нижче цього показника, то до кінця тижня втрати монети будуть становити щонайменше 15%. Не варто хвилюватися, такий тренд спостерігається на нестабільному крипторинку протягом останніх кількох місяців.

Зазначимо, у більшості випадків бичачий імпульс виникає через короткострокових спекулятивних трейдерів. Ймовірно, вони будуть фіксувати прибутки на рівні 90 доларів. Це призведе до міні-розпродажу, в результаті якого LUNA може впасти до 75 доларів.

Чи варто розглянути Terra (LUNA)?

Той факт, що Terra (LUNA) входить до 10 найкращих криптоактивів на ринку, означає, що цьому активу варто приділити увагу. Однак не варто зараз очікувати серйозного зростання.

Гарним варіантом було б дочекатися корекції, яка відбудеться найближчими днями, а потім придбати монету за 75 доларів. Однак короткі продавці також можуть скористатися короткостроковим падінням та отримати прибутки.