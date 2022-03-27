Якщо ви планували додати до свого портфелю Algorand (ALGO) , то найближчими днями можуть виникнути декілька можливостей для купівлі цього активу. Це стосується як короткострокових, так і довгострокових ігор. Перш ніж перейти до аналізу, розглянемо основні моменти:

Протягом останніх 5 днів Algorand зріс майже на 20%.

Бичачий забіг продовжиться, і, напевно, інвестори будуть активно долучатися.

Є декілька зон купівлі, які варто розглянути, щоб отримати гарні прибутки.

Джерело даних: Tradingview

Можливості для купівлі, які пропонує Algorand (ALGO)

Протягом останніх кількох днів Algorand активно зростав, але зараз зіштовхнувся з величезним опором на рівні 0,9 долара. Здається, що ціна починає стагнувати, але монета постійно намагається подолати цю зону. Ми очікуємо, що виникне певний бичачий імпульс, в результаті якого ціна монети підніметься вище 0,9 долара.

Коли це станеться, варто буде купувати монету. Однак, якщо ви не хочете зіткнутися з ризиком розвороту тренду, почекайте, доки ціна не сягне 1,1 долара. Після 0,9 долара позначка в 1,1 долара стане наступним великим випробуванням для ALGO. Якщо монета зможе піднятися вище цього рівня, то найближчим часом вона, скоріше за все, перевищить позначку в 1,4 долара.

Однак цей бичачий прогноз стане недійсним, якщо ALGO впаде нижче 0,8 долара. Проте не думаємо, що це станеться найближчими днями. Падіння монети може статися, тільки якщо загальний крипторинок зазнає серйозних потрясінь.

Чому варто придбати Algorand (ALGO)

З моменту свого дебюту на ринку в 2019 році Algorand (ALGO) переживав дуже нестабільні періоди. Ціна монети опустилася значно нижче своєї ціни ICO, які становила 2,4 долара. Однак Algorand має ще великий потенціал.

Цілком ймовірно, що монета відновить свою динаміку зростання і до кінця року поверне собі ціну в 2,4 долара. Тобто поточна ціна може зрости на понад 100%.