Надійне сховище: 3 найкращі криптомонети, які збережуть ваше багатство
Крипторинок часто асоціюється з високою волатильністю, різкими коливаннями цін, а також історіями про те, як за одну ніч можна стати мільйонером. Саме тому важко сприймати криптоактиви як серйозне сховище багатства. Проте дійсно є деякі монети, які можуть допомогти вам зберегти гроші, і ви не зазнаєте значних ризиків. Як це можна зробити:
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Сьогодні на ринку криптовалют є стейблкоїни, які зазвичай прив’язані до реальних активів.
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Окрім того, деякі криптоактиви зазнають незначних коливань, зокрема тут є і гігантські монети.
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Можна придбати криптоактиви, які прив’язані до золота та інших дорогоцінних металів.
Якщо ви шукаєте монети, які вирізняються певною стабільністю у криптопросторі, нижче зазначимо список таких активів, на які варто звернути увагу.
Pax Gold (PAXG)
Як зазначалося вище, на ринку є стейблкоїни, які прив’язані до золота. Одним із них є Pax Gold (PAXG). Загалом, це криптоактив, вартість якого залежить безпосередньо від ціни на золото або корелює з нею.
Джерело даних: Tradingview
По суті, ви можете зберігати свої активи в децентралізованих системах і матиме гарантію, бо золото виступає сховищем багатства. Під час нестабільних часів багато інвесторів розглядають золото як надійний притулок. Хоча він є криптоактивом, PAX Gold дозволяє вам покладатися на надійність золота.
PAX Dollar (USDP)
Pax Dollar (USDP) — це стабільна монета, яка прив’язана до долара США. Подібно до монети PAX Gold, її ціна прямо корелює з доларом США. Отже, якщо ви не хочете вкладати свої гроші у фіат, можна відмовитися від послуг банку та зберігати свої долари у криптовалюті.
Tether (USDT)
Tether (USDT) також забезпечений доларом США. Однак, на відміну від PAX Dollar, він має набагато більший обсяг торгівлі та ринкову капіталізацію. Насправді Tether є найпопулярнішим у світі стейблкоїном, прив'язаним до долара. Він дозволить вам з легкістю зберігати ваші долари у блокчейні.