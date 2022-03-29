Крипторинок часто асоціюється з високою волатильністю, різкими коливаннями цін, а також історіями про те, як за одну ніч можна стати мільйонером. Саме тому важко сприймати криптоактиви як серйозне сховище багатства. Проте дійсно є деякі монети, які можуть допомогти вам зберегти гроші, і ви не зазнаєте значних ризиків. Як це можна зробити:

Сьогодні на ринку криптовалют є стейблкоїни, які зазвичай прив’язані до реальних активів.

Окрім того, деякі криптоактиви зазнають незначних коливань, зокрема тут є і гігантські монети.

Можна придбати криптоактиви, які прив’язані до золота та інших дорогоцінних металів.

Якщо ви шукаєте монети, які вирізняються певною стабільністю у криптопросторі, нижче зазначимо список таких активів, на які варто звернути увагу.

Pax Gold (PAXG)

Як зазначалося вище, на ринку є стейблкоїни, які прив’язані до золота. Одним із них є Pax Gold (PAXG) . Загалом, це криптоактив, вартість якого залежить безпосередньо від ціни на золото або корелює з нею.

Джерело даних: Tradingview

По суті, ви можете зберігати свої активи в децентралізованих системах і матиме гарантію, бо золото виступає сховищем багатства. Під час нестабільних часів багато інвесторів розглядають золото як надійний притулок. Хоча він є криптоактивом, PAX Gold дозволяє вам покладатися на надійність золота.

PAX Dollar (USDP)

Pax Dollar (USDP) — це стабільна монета, яка прив’язана до долара США. Подібно до монети PAX Gold, її ціна прямо корелює з доларом США. Отже, якщо ви не хочете вкладати свої гроші у фіат, можна відмовитися від послуг банку та зберігати свої долари у криптовалюті.

Tether (USDT)