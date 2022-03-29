Після дуже поганого початку 2022 року криптомонети починаючть демонструвати деяке серйозне відновлення. В останній тиждень березня більшість монет закриваються в зеленому, і цей імпульс може продовжитися. Ось чому монети зростають:

Минув період невизначеності щодо підвищення ставки ФРС.

Багато інвесторів, які спостерігали за ринком, починають повертатися до нього.

Установи розглядають криптовалюту як пул активів для диверсифікації ризиків та хеджування.

Серед учасників цього ралі є деякі монети, які демонструють себе набагатоо краще, ніж ми очікували. Розглянемо деякі з них:

Ethereum Classic (ETC)

Оскільки вже зовсім скоро Ethereum відмовиться від моделі Proof of Work, спостерігається значний перехід майнерів Ethereum до ETC . За тиждень монета фактично зросла майже на 70%.

Джерело даних: Tradingview

На даний момент ETC, здається, компенсував ті збитки, які отримав цього року, і має досить потужну висхідну тенденцію. Хоча навколо цієї монети завжди був позитивний ажіотаж, деякі аналітики не очікували, що вона зможе відновитися так швидко. Прогнозуємо, що у другому кварталі цього року вона принесе додаткові прибутки.

Convex Finance (CVX)

DeFi-сектор завжди відіграв важливу роль і сприяв майбутньому зростанню криптовалют. 2021 став роком прориву для DeFi, і було багато оптимістичних прогнозів, що у 2022 році його очікуватиме ще більший успіх. Однак монети DeFi-сектору не виправдали прогнози, і ціна Convex Finance (CVX) значно впала від його ATH. Проте DeFi-простір відновлюється, і CVX вже зріс на 50% за тиждень.

Zilliqa (ZIL)