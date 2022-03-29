Спостерігаємо за криптовалютним ралі: 3 монети, які нас здивували
Після дуже поганого початку 2022 року криптомонети починаючть демонструвати деяке серйозне відновлення. В останній тиждень березня більшість монет закриваються в зеленому, і цей імпульс може продовжитися. Ось чому монети зростають:
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Минув період невизначеності щодо підвищення ставки ФРС.
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Багато інвесторів, які спостерігали за ринком, починають повертатися до нього.
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Установи розглядають криптовалюту як пул активів для диверсифікації ризиків та хеджування.
Серед учасників цього ралі є деякі монети, які демонструють себе набагатоо краще, ніж ми очікували. Розглянемо деякі з них:
Ethereum Classic (ETC)
Оскільки вже зовсім скоро Ethereum відмовиться від моделі Proof of Work, спостерігається значний перехід майнерів Ethereum до ETC. За тиждень монета фактично зросла майже на 70%.
Джерело даних: Tradingview
На даний момент ETC, здається, компенсував ті збитки, які отримав цього року, і має досить потужну висхідну тенденцію. Хоча навколо цієї монети завжди був позитивний ажіотаж, деякі аналітики не очікували, що вона зможе відновитися так швидко. Прогнозуємо, що у другому кварталі цього року вона принесе додаткові прибутки.
Convex Finance (CVX)
DeFi-сектор завжди відіграв важливу роль і сприяв майбутньому зростанню криптовалют. 2021 став роком прориву для DeFi, і було багато оптимістичних прогнозів, що у 2022 році його очікуватиме ще більший успіх. Однак монети DeFi-сектору не виправдали прогнози, і ціна Convex Finance (CVX) значно впала від його ATH. Проте DeFi-простір відновлюється, і CVX вже зріс на 50% за тиждень.
Zilliqa (ZIL)
Можете уявити собі стрибок на 150% менше ніж за тиждень? Кілька тижнів тому здавалося, що ZIL піде вниз, і йому було важко знайти якийсь імпульс. Однак була надія, що токен врешті-решт відновиться, і той факт, що він зробив це за тиждень, просто не вкладається в голові.