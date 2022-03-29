Оскільки ринок криптовалют зростає з початку цього тижня, денні здобутки таких монет, як Dent (DENT) , є двозначними, а тижневий приріст становить понад 30%. Але як це буває під час будь-якого бичачого забігу, відкат вже не за горами. Здається, що DENT має обмежений потенціал для зростання. Ось що вам потрібно знати:

За останні 24 години монета зросла на 11%.

Здобутки Dent за останні 7 днів складають приблизно 30%.

Ймовірно, нещодавній підйом продовжиться, а потім монета зіштовхнеться з вирішальним опором.

Джерело даних: Tradingview

Чому висхідний імпульс Dent (DENT) обмежений?

За останні 7 днів DENT здорожчав майже на 30%, але, схоже, він ще має куди рости. Однак ми не очікуємо, що монета буде зростати довго. На даний момент DENT торгується на рівні 0,0034 долара. Будемо спостерігати за двома важливими зонами опору.

Перший знаходиться на рівні 0,0035 долара, а другий – 0,0041 долара. Наразі здається, що DENT намагається подолати першу зону опору, але поки що не має успіхів. Дійсно у внутрішньодобовій торгівлі спостерігався значний відкат від ранкових цін, а денний приріст впав з 15% десь до 11%.

Це може свідчити про те, що варто очікувати слабкості на рівні 0,0035 долара, і DENT може не подолати цю першу перешкоду. Якщо це дійсно станеться, DENT, скоріше за все, різко впаде до кінця тижня. Але якщо бики можуть піднятися вище 0,0035 долара, то наступним рівнем буде 0,0041 долара.

Чи варто купувати DENT?

Якщо чесно, зараз немає імпульсу. Так, протягом останніх 7 днів монета зростала, але ми очікуємо, що найближчими днями вона буде торгуватися переважно вбік, оскільки бики намагаються подолати важливий поріг, про який ми говорили вище. Тому було б краще почекати, поки ціна трохи знизиться.