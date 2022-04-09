За останні три дні Loopring (LRC) різко впав, проте зараз, схоже, він починає консолідуватися. Найближчими днями монета може знайти достатній попит для чергового ралі. Однак як швидко це станеться? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо останні новини:

Незважаючи на нещодавнє падіння, LRC все ще знаходиться в межах важливої лінії висхідного тренду.

Індекс відносної міцності (RSI) також свідчить про зростання монети.

LRC може піднятися до 1,2 долара, перш ніж знову спробує консолідуватися.

Джерело даних: Tradingview

Аналіз та прогноз ціни на Loopring (LRC)

Останні три дні були досить важкими для власників LRC. За останні 24 години монета значно знизилася і впала приблизно на 7%. Однак це не означає, що токен торгується на ведмежому ринку.

Ми дійсно спостерігаємо період консолідації ціни в межах дуже важливої верхньої лінії тренду. Саме тому очікуємо, що LRC принесе більше прибутків найближчим часом. За консервативними прогнозами, монета може сягнути позначки в 1,2 долара і потім знайде достатній імпульс. Це означає, що поточна ціна збільшиться десь приблизно на 20%.

Більше того, показник RSI свідчить, що LRC зараз знаходиться в зоні перепроданості. Можливо, це говорить про дуже низьку вірогідність ще одного великого розпродажу. Однак цей прогноз буде неактуальним, якщо LRC опуститься нижче 0,735 долара.

Чому варто купувати LRC саме зараз?

Loopring — це платформа для масштабування Ethereum, в яку вкладають кошти багато відомих інвесторів. Цей проєкт має велику довгострокову цінність. Окрім того, є можливість отримати прибутки від короткострокової торгівлі.

Оскільки зараз монета торгується приблизно за 1 долар, найближчими днями її ціна може зрости на 20%, якщо відбудеться стрибок до 1,2 долара. Ідеальна зона входу для такої короткострокової гри знаходиться в діапазоні від 0,74 до 1 долара.