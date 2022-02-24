Найкращі криптовалюти для активних денних трейдерів

Сьогодні дуже просто здійснювати денню торгівлю криптовалютами. Зрештою, ринок криптовалют пропонує величезну кількість деривативів. За оцінками, денний обсяг ринку криптодеривативів становить понад 3 трильйони доларів. З огляду на такі цифри не дивно, що багато трейдерів використовують ці активи. В чому переваги денної торгівлі криптовалютами:

Ціни на ринку коливаються кожен день.

Для денної торгівлі криптовалютою не потрібно мати великий рахунок.

Існує величезна кількість різноманітних криптоактивів, які підходять для денної торгівлі.

Отож, якщо ви не впевнені, які активи ідеально підійдуть для активного денного трейдера криптовалют, нижче зазначемо деякі варіанти, на які вам варто звернути увагу:

Dogecoin (DOGE)

Що стосується волатильності, то дуже мало активів можуть тут зрівнятися з DogeCoin (DOGE) . Це одна із провідних мем-монет, і DOGE має величезний обсяг торгівлі завдяки своїй ринковій капіталізації, яка становить близько 17 мільярдів доларів.

Джерело даних: Tradingview

З огляду на це, ціна на DOGE завжди буде переживати серйозні коливання. Завдяки цьому активні денні трейдери мають цілу низку точок входу, якими можна скористатися, щоб отримати прибутки від DOGE. Але, звичайно, високоволатильні активи супроводжуються значними ризиками. Переконайтеся, що ви управляєте вашим капіталом належним чином.

ThorChain (RUNE)

ThorChain (RUNE) не такий великий, як DOGE, але все одно має гарні обсяги. Ринкова капіталізація цієї монети становить 1,2 мільярда доларів. RUNE переходить із рук в руки багато разів на день, тому це чудовий варіант для денного трейдера. Ця монета також відома високою волатильністю.

Ethereum Classic (ETC)