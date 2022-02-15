На ринку криптовалют гроші можна заробити різними способами. Проте більшість із цих способів вимагають, щоб ви були активним інвестором, щодня переглядали графіки та робили певні кроки. Однак у криптопросторі також можна отримувати пасивний прибуток, і ось як це зробити:

Деякі криптоактиви можна використати для стейкінгу і отримувати щорічно прибуток десь від 10 до 25%.

Також можна знайти і профінансувати нові криптовалютні проєкти та отримати винагороди для ранніх інвесторів.

NFT, які з’явилися досить нещодавно, також дають вам можливість отримувати пасивний прибуток в будь-якій точці світу.

Отож, якщо ви шукаєте, як за допомогою криптовалюти заробити додаткові гроші, наступні монети підійдуть вам ідеально:

Compound Finance (COMP)

Один із найпростіших способів отримати пасивний прибуток у криптовалюті — позичити свої цифрові активи під невеликий відсоток. Можливо, вам здається, що це дуже складний процес, але не хвилюйтеся. Compound (COMP) дозволить вам зробити це з легкістю.

Джерело даних: Tradingview

Платформа просто надає вам інструменти, які необхідні, щоб розподілити ваший капітал та отримати від нього непогані відсотки. На даний момент в такий спосіб вже інвестували понад 11 мільярдів доларів.

Celsius Network (CEL)

Celsius Network (CEL) є однією з найкращих монет для стейкінгу. Блокчейни на рroof of stake зараз дуже поширені, і власники таких криптоактивів можуть заробляти винагороди, перевіряючи транзакції блокчейну. Це називається стейкінгом. За допомогою Celsius можна отримувати прибутки до 20% річних.

SwissBorg (CHSB)