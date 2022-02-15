Найкращі криптовалюти, що дозволять легко отримати пасивний прибуток
На ринку криптовалют гроші можна заробити різними способами. Проте більшість із цих способів вимагають, щоб ви були активним інвестором, щодня переглядали графіки та робили певні кроки. Однак у криптопросторі також можна отримувати пасивний прибуток, і ось як це зробити:
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Деякі криптоактиви можна використати для стейкінгу і отримувати щорічно прибуток десь від 10 до 25%.
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Також можна знайти і профінансувати нові криптовалютні проєкти та отримати винагороди для ранніх інвесторів.
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NFT, які з’явилися досить нещодавно, також дають вам можливість отримувати пасивний прибуток в будь-якій точці світу.
Отож, якщо ви шукаєте, як за допомогою криптовалюти заробити додаткові гроші, наступні монети підійдуть вам ідеально:
Compound Finance (COMP)
Один із найпростіших способів отримати пасивний прибуток у криптовалюті — позичити свої цифрові активи під невеликий відсоток. Можливо, вам здається, що це дуже складний процес, але не хвилюйтеся. Compound (COMP) дозволить вам зробити це з легкістю.
Джерело даних: Tradingview
Платформа просто надає вам інструменти, які необхідні, щоб розподілити ваший капітал та отримати від нього непогані відсотки. На даний момент в такий спосіб вже інвестували понад 11 мільярдів доларів.
Celsius Network (CEL)
Celsius Network (CEL) є однією з найкращих монет для стейкінгу. Блокчейни на рroof of stake зараз дуже поширені, і власники таких криптоактивів можуть заробляти винагороди, перевіряючи транзакції блокчейну. Це називається стейкінгом. За допомогою Celsius можна отримувати прибутки до 20% річних.
SwissBorg (CHSB)
Засновники SwissBorg (CHSB) знаходяться у Швейцарії і сподіваються демократизувати процес керування багатствами, та щоб спільнота могла більше долучитися до цього процесу. Платформа також дає інвесторам чудовий шанс отримати прибутки за допомогою свого нативного токена. Дійсно за допомогою стейкінгу ви можете заробити на ваших активах до 20% прибутку. Окрім того, можна заробити в 2 рази більше, якщо скористатися для цього токеном CHSB.