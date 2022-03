Сьогодні ціна NEAR Protocol в реальному часі становить 11,12 долара, а добовий обсяг торгів складає 750,6 мільйона доларів. За ринковою капіталізацією ця монета займає 22-у сходинку і за останні 24 години зросла на 12,61%.

У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про токен NEAR Protocol, зокрема, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати NEAR.

NEAR Protocol — це блокчейн першого рівня, який являє собою платформу хмарних обчислень, що керується спільнотою. Він усуває деякі обмеження, з якими зіштовхуються блокчейни-конкуренти, наприклад, низька швидкість транзакцій.

На відміну від адрес криптографічних гаманців, спільних для Ethereum, NEAR використовує такі назви облікових записів, які може прочитати людина. Також NEAR пропонує унікальні рішення проблем масштабування та має власний механізм консенсусу під назвою «Doomslug».

NEAR використовує власну технологію Nightshade, щоб підвищити пропускну здатність транзакцій. Nightshade — це різновид шардинга, при якому окремі групи валідаторів обробляють транзакції паралельно в кількох уламкових ланцюгах, і таким чином покращується загальна ємність блокчейну.

На відміну від «звичайного» шардингу, уламки в Nightshade створюють частину наступного блоку, яка називається «шматок». При цьому NEAR Protocol може обробляти до 100 000 транзакцій за секунду.

Окрім того, він може майже миттєво завершувати транзакції, адже на формування блоку йде одна секунда, і при цьому комісія за транзакцію дорівнює практично нулю.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Price Prediction прогнозує, що у 2023 році мінімальна ціна монети становитиме 18,38 долара. NEAR може зрости до 22,33 долара, а середня річна ціна протягом 2023 року буде 19,04 долара.

У 2024 році ціна на NEAR Protocol сягне щонайменше 27,81 долара. Максимальна ціна може скласти 32,41 долара, а середня річна ціна буде 28,76 долара. І нарешті, у 2025 році NEAR буде коштувати щонайменше 41,45 долара.

