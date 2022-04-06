Нещодавній бичачий забіг Zilliqa (ZIL) ще не завершився

Немає жодних сумнівів, Zilliqa (ZIL) є криптовалютою року. Нещодавно ця монета піднялася до неймовірних висот. Незважаючи на прогнози аналітиків, ZIL продовжує активно набирати обертів. Здається, токен має серйозний потенціал для зростання. Що вам потрібно знати:

Тільки за останні 7 днів ZIL збільшився на понад 200%.

Проте протягом останніх 24 годин монета дещо сповільнилася і впала на 10%.

Ймовірно, що висхідна тенденція продовжиться, незважаючи на сповільнення останніх днів.

Джерело даних: Tradingview

Можливо, Zilliqa (ZIL) рухається до 0,5 долара?

Підйом до 0,5 долара буде важливим кроком для ZIL. Однак це означає, що монеті потрібно зрости ще десь на 100% від своєї сьогоднішньої ціни. Хоча це може здатися малоймовірним, але для монети, яка виросла за сім днів на 200%, це цілком можливо.

Крім того, показники на графіку свідчать про бичачий тренд. Той факт, що останніми днями ZIL кинув виклик усім ведмежим прогнозам, говорить про ріст цього активу. По суті, навіть люди, які не збиралися купувати токен, захочуть придбати його, щоб бути певними, що вони не пропустять такі можливості.

Саме тому, ймовірно, буде більше прибутків. Проте наразі проблема для биків полягає в тому, що більшість людей почнуть фіксувати прибутки. Якщо це станеться, можливо, буде деяке сповільнення росту, а потім відбудеться вирішальний відкат щонайменше на 35%.

Як скористатися нинішньою ситуацією з Zilliqa (ZIL)?

Є два способи, як можна скористатися поточною ситуацією з ZIL. По-перше, можна придбати цей актив зараз і чекати, доки він зросте до 0,5 долара. Однак все буде залежати від того, як монета покаже себе найближчим часом.

За останню добу ZIL втратив 10%. Якщо такі двозначні збитки будуть спостерігатися протягом двох днів поспіль, то торгівля стане дуже ризикованою. По-друге, можна почекати, доки відбудеться відкат, і тоді вже купувати монету.