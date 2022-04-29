Сьогодні о 13:00 за Києвом має відбутися лістинг NEXO на Binance, і тут можна буде торгувати парами NEXO/BTC, NEXO/BUSD та NEXO/USDT.

Ціна Nexo в реальному часі сьогодні становила 2,45 долара, а добовий обсяг торгів становив 51,3 млн доларів. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Nexo, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Nexo, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Nexo

Якщо хочете зіграти на випередження, можете придбати кілька токенів NEXO до того, як відбудеться лістинг.

Оскільки NEXO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NEXO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NEXO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на NEXO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NEXO.

Що таке Nexo?

Nexo — це блокчейн-платформа для кредитування, що пропонує користувачам миттєві позики, забезпечені криптовалютою. Користувачі вносять визначений токен в якості застави та отримують кредит у фіатній валюті чи в стейблкоїнах.

Якщо на платформі заблокувати нативний токен Nexo, то можна отримати певні переваги, наприклад: знижки на відсотки за кредитами, а також можливість отримувати відсотки за кошти на депозиті. Окрім того, власникам токенів сплачують дивіденди від прибутків Nexo.

Як зазначено в офіційній документації, Nexo є першим в історії постачальником миттєвих позик, забезпечених криптовалютою, і він прагне усунути неефективність на ринку кредитування. Автоматизований процес кредитування цієї платформи використовує смарт-контракти та оракул на блокчейні Ethereum, щоб управляти позиками.

Чи варто купувати Nexo сьогодні?

Nexo може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Nexo

Wallet Investor передбачає, що в довгостроковій перспективі ця монета буде зростати. За їхніми прогнозами, у квітні 2027 року вартість Nexo становитиме 7,4 долара. Очікується, що 5-річні інвестиції принесуть близько 203% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в цей актив 100 доларів, то в 2027 році можна буде отримати 303 доларів.

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