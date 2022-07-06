Незабаром NFT-ігри обженуть за популярністю ігри для ПК

Основні тези

Десь останній рік NFT-ігри дихають в спину іграм для ПК і зовсім скоро можуть зрівнятися з ними за популярністю.

Якщо порівнювати їх зі звичайними комп’ютерними іграми, лише 10 ігор для ПК випереджають найпопулярніші NFT-версії.

У першому кварталі 2022 року блокчейн-ігри отримали фінансування в розмірі 2,5 млрд доларів США, тобто цьогоріч ця сума наблизиться до 10 млрд, для порівняння у 2021 році вона становила 4 млрд доларів.

У той час як ціни на ігрові токени падають разом із загальним ринком, кількість їхніх користувачів та інвестицій збільшуються.

Сектор NFT зараз обвалюється, оскільки на ринку продовжує панувати нетерпимість до ризику, тому я вирішив вивчити статистичні дані стосовно цього сектору, який, на мою думку, є одним із найбільш цікавих випадків використання цієї новітньої технології.

Звичайно, ціни на деякі NFT завищені, і це можна пояснити істерією ведмежого ринку, але я вважаю цілком природним тандем ігрового сектору та NFT. Гравці витрачають стільки часу на деякі ігри, а також кошти на внутрішньоігрові доповнення, тому цілком доцільно, що потрібно визначити право власності та вести в мережі запис даних.

Отож, що говорять цифри, якщо мова йде про популярність NFT-ігор порівняно зі звичайними комп’ютерними іграми, і чи зображують вони більш позитивну картину, ніж токени, які перебувають у вільному падінні?

Річне зростання

Якщо говорити про кількість активних користувачів, то протягом останнього року у секторі NFT-ігор спостерігався астрономічний ріст. У звіті DappRadar підрахували, що з першого кварталу минулого року блокчейн-ігри зросли на 2000%.

Окрім того, в першому кварталі цього року для блокчейн-ігор та інших проєктів метавсесвіту зібрали 2,5 млрд доларів. І хоча це було до жахливого падіння останніх кількох місяців, та все одно це досить перспективно, враховуючи, що за весь 2021 рік залучили 4 млрд доларів, а в цей період бичачий ринок був у самому розпалі. Таким чином, планується, що за 2022 рік ігрові проєкти та проєкти метавсесвіту залучать 10 млрд доларів. А отже, навіть якщо відбудеться надзвичайне скорочення фінансування на 60%, то зібрана сума перевищить рівень 2021 року.

Користувачі NFT-ігор

Фінансування цього сектору величезне, але він має і багато користувачів. Якщо поглянути на графік нижче, де зображено 10 найкращих NFT-ігор, то бачимо, що цей сектор починає ставати мейнстрімом та щомісяця має все більше унікальних користувачів.

Щоб краще зрозуміти наведені вище цифри, нам потрібен контекст: на даний момент точним еталоном для NFT-ігор є ігри для ПК. На графіку нижче показано 10 найпопулярніших комп’ютерних ігор на платформі Steam. Отримати дані про загальну кількість користувачів за місяць складніше, тому на графіку нижче показано середню кількість одночасних гравців протягом останніх 30 днів (а не загальну кількість унікальних користувачів за місяць, як на графіку вище).

Якщо припустити, що в будь-який момент часу онлайн знаходяться 5% активних гравців, то на графіку нижче бачимо, що NFT-ігри знаходяться на одному рівні з найпопулярнішими комп’ютерними іграми (NFT-ігри позначено синім кольором, а звичайні ігри для ПК — помаранчевим).

Це свідчить про те, що хоча NFT-ігри ще не випередили ігри для ПК, та незабаром це може відбутися. Лише 10 найкращих комп’ютерних ігор мають більше користувачів, аніж найпопулярніша NFT-гра Alien Worlds, і різниця між ними дуже незначна, Alien Worlds відстає десь на 1000 користувачів.

Однак попри стрімке зростання кількості користувачів, ці ігри переживають потрясіння через загальний відкат на криптовалютних ринках. Більше того, на нижче вказаному графіку для двох найбільших токенів — Alien Worlds і Axie Infinity — видно, що після того, як минулого року вони колосально зросли, зараз вони переживають різке падіння.

Та якщо не дивитися на ціни таких токенів (які значною мірою зросли через спекуляційні дії), а замість цього ретельно розглянути збільшення кількості користувачів та інвестицій, які вкладають в ці платформи, то їхнє майбутнє виглядає світлим.

Це свідчить, що попри ведмежі настрої на ринках за ними стоять реальні технології, які змінюють ситуацію та роблять революцію в галузі. Дихати в спину 10 найкращим комп’ютерним іграм – це вже справжнє досягнення, враховуючи цей сектор лише зароджується.

Чи варто інвестувати в ці токени за поточними цінами? Про це ми поговоримо іншим разом.

Джерела

https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022

https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/