Компанія Samsung оголосила, що 25 лютого цього року випустить свій новий смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra, і в смартфоні буде цифровий гаманець.

Згідно з пресрелізом, який опубліковали в Samsung, цифровий гаманець нового смартфона дозволить користувачам зберігати документи, які посвідчують особу, наприклад, студентський квиток, паспорт, національне посвідчення особи, а також цифрові ключі від автомобіля та будинку.

Також повідомили, що цифровий гаманець дозволить користувачам зберігати та отримувати доступ до посадкових талонів та цифрових авіаквитків. Тобто користувачі зможуть використовувати смартфон для зберігання своїх цифрових квитків на якісь події. Окрім того, цифровий гаманець дозволятиме «управління активами», щоб спростити життя користувачам, наприклад, під час показу посвідчення особи або проїзних документів перед польотом тощо.

Як свідчать інші звіти, цифровий гаманець від Samsung також зможе зберігати криптовалюти.

Цифровий гаманець Samsung є ніби конкурентом Apple Wallet, який наразі не підтримує криптовалюти чи зберігання документів про вакцинацію.

Новий гаманець Samsung

Зараз користувачі Samsung Galaxy можуть зберігати деякі документи та цифрові ключі та навіть здійснювати платежі через додаток Samsung Pay.

Однак Samsung не підтвердив, чи замінить новий гаманець Samsung Pay, чи буде працювати разом з ним. Також незрозуміло, чи буде новий цифровий гаманець сумісний з попередніми моделями Samsung Galaxy.

Щоб функція зберігання криптовалют працювала у новому цифровому гаманці, Samsung використає технологію Knox Vault. Більше того, компанія використовує захищений процесор, який відокремлює конфіденційні дані від основної операційної системи телефону; тобто ваші паролі, ключі блокчейну та біометричні дані завжди будуть у безпеці.

У новому Samsung Galaxy будуть нові функції безпеки, серед яких мікроархітектура ARM, яка допоможе запобігти кібератакам, спрямованим на вашу операційну систему або пам’ять телефону.

У світлі останніх подіїй стало зрозуміло, що Samsung має інтерес до блокчейн-технології. У січні компанія Samsung анонсувала, що запустить віртуальний флагманський магазин у блокчейні Decentraland.