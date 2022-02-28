Сьогодні ціна NuCypher в реальному часі становить 0,57 долара, а добовий обсяг торгів складає 377,2 мільйона доларів. Його нативний токен NU зріс на 25,37% за останні 24 години. Його партнеру NuLink вдалося залучити 4 мільйони доларів від низки криптоінвесторів, зокрема Coincu Ventures і CypherVenture.

Читайте далі цю невелику статтю і ви дізнаєтесь подробиці про NuCypher, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати NuCypher.

Де зараз найкраще купувати NuCypher

Оскільки NU є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NU за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NU прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на NU

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NU.

Що таке NuCypher?

NuCypher — це децентралізована система контролю доступу та керування ключами, служба шифрування для загальнодоступних блокчейнів. Вона забезпечує наскрізний обмін зашифрованими даними на загальнодоступних блокчейнах, а також децентралізовані рішення для зберігання даних.

Завдяки технології повторного шифрування проксі (PRE) NuCypher дозволяє користувачам обмінюватися приватними даними між кількома учасниками публічних мереж консенсусу.

Як стверджують розробники NuCypher, ця технологія дешифрування робить платформу більш безпечною та захищеною, ніж традиційні блокчейн-проєкти, які використовують шифрування з відкритим ключем.

У великій мережі NuCypher використовуються нативні токени NuCypher (NU). Вони стимулюють учасників мережі здійснювати послуги з управління ключами.

Також їх використовуютьдля стейкінгу, щоб запускати робочий вузол NuCypher. Мережа NuCypher захищена від зловмисного стейкінгу й автоматично зменшує винагороду користувача, який викликає підозру.

NuLink співпрацює з NuCypher і отримала грант фонду Web3 Foundation від Polkadot. Завдяки цьому мережа NuCypher взаємодіє з Polkadot, Heco, Near і PlatON і в майбутньому буде співпрацювати й з іншими екосистемами, щоб розширювати послуги між блокчейнами.

Чи варто купувати NuCypher сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на NuCypher

За даними Cryptonewsz, у першій половині 2022 року ціна NU зросте до 0,9 долара. А отже, ця монета стане дуже вигідною інвестицією, бо до кінця року 1 NU буде торгуватися за 1,15 долара, що вдвічі перевищує поточну ціну.

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