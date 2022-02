Сьогодні ціна NuCypher в реальному часі становить 0,57 долара, а добовий обсяг торгів складає 377,2 мільйона доларів. Його нативний токен NU зріс на 25,37% за останні 24 години. Його партнеру NuLink вдалося залучити 4 мільйони доларів від низки криптоінвесторів, зокрема Coincu Ventures і CypherVenture.

Читайте далі цю невелику статтю і ви дізнаєтесь подробиці про NuCypher, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати NuCypher.

Оскільки NU є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NU за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NU прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NU.

NuCypher — це децентралізована система контролю доступу та керування ключами, служба шифрування для загальнодоступних блокчейнів. Вона забезпечує наскрізний обмін зашифрованими даними на загальнодоступних блокчейнах, а також децентралізовані рішення для зберігання даних.

Завдяки технології повторного шифрування проксі (PRE) NuCypher дозволяє користувачам обмінюватися приватними даними між кількома учасниками публічних мереж консенсусу.

Як стверджують розробники NuCypher, ця технологія дешифрування робить платформу більш безпечною та захищеною, ніж традиційні блокчейн-проєкти, які використовують шифрування з відкритим ключем.

У великій мережі NuCypher використовуються нативні токени NuCypher (NU). Вони стимулюють учасників мережі здійснювати послуги з управління ключами.

Також їх використовуютьдля стейкінгу, щоб запускати робочий вузол NuCypher. Мережа NuCypher захищена від зловмисного стейкінгу й автоматично зменшує винагороду користувача, який викликає підозру.

NuLink співпрацює з NuCypher і отримала грант фонду Web3 Foundation від Polkadot. Завдяки цьому мережа NuCypher взаємодіє з Polkadot, Heco, Near і PlatON і в майбутньому буде співпрацювати й з іншими екосистемами, щоб розширювати послуги між блокчейнами.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

За даними Cryptonewsz, у першій половині 2022 року ціна NU зросте до 0,9 долара. А отже, ця монета стане дуже вигідною інвестицією, бо до кінця року 1 NU буде торгуватися за 1,15 долара, що вдвічі перевищує поточну ціну.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022