Запуск колекції Дональда Трампа став дуже успішним

Проблем із цими NFT багато, і за лаштунками відбувається щось підозріле

Ця колекція підводить лінію під тим бульбашковим шумом, який зруйнував криптопростір цьогоріч

Немає нічого гіршого, ніж коли захоплюючий фільм завершується посереднім фіналом. Ви виходите з кінотеатру і відчуваєте, що вас обдурили, у вас кислий присмак у роті.

Що стосується криптовалюти, 2022 рік, схоже, завершується ідеально. Слід сказати, що цей фільм не був щасливим. Цього року ринки обвалилися, було багато скандалів, а словосполучення «Розділ 11» (Кодекс з процедури банкрутства) стало вже звичним.

І тепер ми завершуємо рік NFT-колекцією Дональда Трампа, яка привертає увагу провідних ЗМІ. Обсяг цієї колекції перевищив 7000 ETH (це колосальні 8,5 млн доларів на момент написання цієї статті). Мінімальна ціна за предмети колекції починалася нижче 100 доларів, але зараз вона становить близько 400 доларів.

Що таке NFT Дональда Трампа?

Цього місяця колекція Трампа скоротилася. Це 45 000 предметів колекціонування, що виглядають як спортивні колекційні картки. На них колишній президент зображений у різноманітних позах, наприклад, стоїть перед горою Рашмор, на яку додали обличчя Трампа, або в військовому спорядженні тримає гвинтівку, а біля нього сидить собака.

Однак очевидний успіх проєкту змусив багатьох глибше зануритися в цей проєкт, і тоді з’явилися кумедні результати. Користувач Twitter @NFTherder помітив, що гаманець творця колекції зібрав підозрілу кількість найрідкісніших NFT.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp — OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022

Цей гаманець «Адміністратор Дональда Трампа» містить 1000 NFT з колекції, незважаючи на «суворий ліміт у 100 цифрових торгових карток Трампа на покупця». Отож, вони не тільки порушують власне правило, але й заволоділи одними з найдорожчих і найбільш бажаних карток в колекції. Окрім того, 1000 NFT зберігаються в гаманці, який отримує роялті від вторинних продажів NFT на ринку.

Ситуація стає більш трагічною, але все одно залишається кумедною. Люди швидко зрозуміли, що на кількох зображеннях залишилися водяні знаки, а це означає, що автори полінувалися і просто скористалися стоковими зображеннями. На перший погляд, наведений нижче NFT під назвою №29355 виглядає так, як будь-який інший.

Але якщо придивитися, біля лівого вуха Трампа чітко видно водяний знак «Adobe». Чудова новина.

І цей випадок далеко не єдиний.

Someone found one of the NFTs still had a watermark from shutterstock on one of the Trump NFTs pic.twitter.com/wmvAPhaRP2 — Morgan (@Helloimmorgan) December 17, 2022

Є тут й інші порушення. Але гадаю, все й так зрозуміло.

За цей рік обсяг NFT скоротився більше ніж на 90%, уся галузь зробила значний крок назад після вибухової появи NFT під час пандемії. Мінімальна ціна на Bored Ape Yacht Club впала нижче 100 000 доларів США. Багато людей вважає цю колекцію флагманською, і це свідчить про проблеми в загальному просторі.

Простір очищається від шуму

У певному сенсі випуск колекції Трампа – це ностальгічне повернення до криптобульбашки, коли спекулятивні азартні ігри були скрізь, куди не глянь. Однак насправді це нам нагадує про те, що так багато речей в просторі залишається лише шумом, бажанням творців-опортуністів отримати швидкі гроші.

Загалом це був буремний рік для ризикових активів, однак криптовалюта була зруйнована як ніхто інший. З іншого боку, в цій галузі також спостерігалося найбільше бульбашкової активності: знімки екрана з зображенням 1000х гуляли по всьому Twitter, NFT торгувалися за сотні тисяч доларів та повна відсутність управління ризиками в усіх секторах.

Завершення року NFT-колекцією Трампа не можна навіть порівняти з вражаючою лебединою піснею Ліонеля Мессі на Чемпіонаті світу з футболу, однак в деякому сенсі саме такого кінця заслуговує 2022 рік.