Немає нічого гіршого, ніж коли захоплюючий фільм завершується посереднім фіналом. Ви виходите з кінотеатру і відчуваєте, що вас обдурили, у вас кислий присмак у роті.

Що стосується криптовалюти, 2022 рік, схоже, завершується ідеально. Слід сказати, що цей фільм не був щасливим. Цього року ринки обвалилися, було багато скандалів, а словосполучення «Розділ 11» (Кодекс з процедури банкрутства) стало вже звичним.

І тепер ми завершуємо рік NFT-колекцією Дональда Трампа, яка привертає увагу провідних ЗМІ. Обсяг цієї колекції перевищив 7000 ETH (це колосальні 8,5 млн доларів на момент написання цієї статті). Мінімальна ціна за предмети колекції починалася нижче 100 доларів, але зараз вона становить близько 400 доларів.

Цього місяця колекція Трампа скоротилася. Це 45 000 предметів колекціонування, що виглядають як спортивні колекційні картки. На них колишній президент зображений у різноманітних позах, наприклад, стоїть перед горою Рашмор, на яку додали обличчя Трампа, або в військовому спорядженні тримає гвинтівку, а біля нього сидить собака.

Однак очевидний успіх проєкту змусив багатьох глибше зануритися в цей проєкт, і тоді з’явилися кумедні результати. Користувач Twitter @NFTherder помітив, що гаманець творця колекції зібрав підозрілу кількість найрідкісніших NFT.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022