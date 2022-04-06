Незважаючи на потужний бичачий імпульс, який спостерігався протягом останніх кількох тижнів, здається, великі гаманці не купують Cardano (ADA) так активно, як раніше. Насправді ж ситуація зовсім протилежна. Але що це означає? Чи варто очікувати розпродажу ADA? Не зовсім так. Тим не менш, розглянемо деякі важливі факти:

Зараз обсяги ADA, якими володіють кити, знаходяться на рекордно низькому рівні.

Однак потоки інституційних коштів у 2022 році можуть допомогти збалансувати ситуацію.

ADA продовжує зростати і вже здорожчала майже на 35% від мінімальної ціни 2022 року.

Джерело даних: Tradingview

Чи позначиться якось зменшення обсягів ADA, якими володіють кити?

Зрештою, великі гаманці будуть мати значний вплив на цінову дію будь-якої монети. В ідеальній ситуації хотілося б, щоб кити тримали активи якомога довше. Це завжди є гарним знаком.

Однак, незважаючи на це, нам не здається, що ADA якось серйозно постраждала від зменшення обсягів китів. Насправді ж серед усього цього монета піднялася до найкращої можливої ціни в 2022 році і торгується значно вище своїх річних мінімумів.

Окрім того, хоча обсяги ADA у китів знаходяться на рекордно низькому рівні, великі гаманці тримають ще багато Cardano. Щонайменше 83% всіх монет ADA, що знаходяться в обігу, належать солідним інвесторам. А отже, щоб зниження обсягів китів почало якось впливати на ситуацію, має пройти ще тривалий час.

Які довгострокові перспективи має Cardano?

Довгостроковий прогноз для Cardano залишається дуже позитивним. За консервативними оцінками, ADA завершить 2022 рік на рівні 4 доларів, що десь в 4 рази перевищує поточну ціну.

У цьому випадку, навіть якщо кити скинуть частину своїх активів ADA, це не матиме серйозні наслідки, і монета все одно зможе принести інвесторам гарні прибутки у 2022 році.