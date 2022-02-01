На момент написання цієї статті Orca торгувався за 3,83 долара. Токен почав стрімко зростати, як тільки його розмістили на Kraken. Більше того, на біржі Coinbase тепер доступні вхідні перекази для Orca в регіонах, де підтримується торгівля.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Orca, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Orca

Оскільки ORCA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ORCA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ORCA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ORCA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ORCA.

Що таке Orca?

Orca — це найзручніша децентралізована біржа і один з перших автоматизованих маркетмейкерів (AMM) загального призначення, що працює на Solana. Користувачі можуть обмінюватися активами, надавати ліквідність та отримувати прибутки за допомогою простого інтерфейсу.

Проєкти можуть використовувати Orca як грошовий конструктор, щоб легко інтегрувати в свої dApp свопи, фермерство або мережеві дані. Orca прагне надавати легкі та ефективні фінансові інструменти для всіх, тому сприяє поширенню DeFi серед мас.

Чи варто купувати Orca сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Orca

Price Prediction передбачає, що у 2023 році ціна Orca сягне щонайменше 5,83 долара. Вона може зрости до 7 доларів, а середня річна ціна буде 6 доларів.

Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2024 році ціна Orca складе щонайменше 8,33 долара. Токен може сягнути максимальних 10 доларів, а середня річна ціна буде 8,63 долара. У 2025 році він буде коштувати щонайменше 12,60 долара.

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