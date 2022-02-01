Сьогодні ціна SUKU в реальному часі становить 0,49 долара, а денний обсяг торгів складає 66,3 мільйона доларів. За останні 24 години SUKU зріс на 59% через новини про лістинг на Binance.

Ця стаття розкаже вам усе, що потрібно знати про Suku: подробиці про мережу, чи варто інвестувати в цю монету, а також де зараз найкраще придбати Suku.

Де зараз найкраще купувати Suku

Оскільки SUKU є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SUKU за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SUKU прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на SUKU

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SUKU.

Що таке Suku?

SUKU — це екосистема рішень Web3 на основі блокчейну, яка надає можливість брендам і творцям взаємодіяти зі своєю аудиторією абсолютно новими способами як у фізичному, так і у віртуальному світі, зокрема у метавсесвіті.

Екосистема SUKU — це сукупність рішень для взаємодії, які разом стають інфраструктурою, що дозволяє брендам і творцям процвітати у фізичному та віртуальному світі.

До екосистеми входять InfiniteWorld, Omni та SUKU DeFi. InfiniteWorld — це інфраструктура, що дозволяє розширити присутність брендів і спільнот у метавсесвіті.

SUKU Omni забезпечує прозорість і відстежуваність. Ланцюги поставок можна перетворити на цікаві історії для клієнтів, які можна перевірити. І нарешті, SUKU DeFi здійснює мікрокредитування та дозволяє забезпечення під заставу.

Чи варто купити Suku сьогодні?

Суку може стати вигідною інвестицією. Однак краще почекати, доки не відбудеться лістинг, а потім спостерігати, як рухатиметься його ціна. Токен може легко змінити здобутки на втрати залежно від того, яким буде відсоток прибутку (краще кажучи, його відсутність).

Прогноз ціни Suku

За даними Gov Capital, за рік ціна Suku зросте до 1,98 долара, а за п'ять років — до 15,32 долара.

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