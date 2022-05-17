Ринок криптовалют в цілому сьогодні зростає. Більшість монет зі списку топ-100 на момент написання статті торгувалися в зеленому.

Кращі криптовалюти

Біткоїн має незначні прибутки і на момент виходу статті торгувався вище 30 000 доларів США. Ethereum зріс на 3%, а BNB і XRP збільшилися приблизно на 3%. Найбільшим переможцем у топ-10 стала Solana. Вона зросла майже на 5% і торгується за 56 доларів.

На момент публікації всі криптовалюти за межами топ-10 торгувалися в зеленому. Помітно виділилися своїми прибутками Cronos і Litecoin, вони обидва зросли трохи менше ніж на 6%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 спостерігається схожа тенденція: більшість монет здорожчали на 3-7%. Можна виділити Maker з 12% прибутку, IOTA і STEPN, які зросли на 10%, і Kadena, що збільшилась на 13%.

Усі вони компенсували нещодавні втрати. Kadena у червні запускає додаток для смартфонів, і, можливо, цим пояснюється її зростання.

Щодо невдах, то Arweave впав на 7%, це відбулося якось непропорційно під впливом ринкової тенденції. Учора він мав найбільші здобутки у топ-100. Токен ICP від Internet Computer знизився на 3%.

TerraUSD (UST) продовжує падати. Сьогодні він втратив п’яту частину своєї вартості і зараз торгується за 12 центів.

Сьогодні рано-вранці LUNA ненадовго піднялася, а потім впала, коли засновник цього протоколу До Квон оголосив про форк. Він запропонував створити окремий ланцюг, щоб компенсувати падіння UST.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став Quarashi Coin, що позиціонує себе як універсальну платформу з кількома ключовими компонентами. До них належать багатоланцюговий криптогаманець, DEX, конфіденційний чат, панель запуску IDO, ейрдропи, браузер і навіть VPN.

Quarashi злетів до небес через новини про те, що цього місяця завершиться робота над його додатком для приватного спілкування. За останні 24 години його токен зріс на 2200%.