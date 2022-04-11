В цілому крипторинок був ведмежим, і на момент написання статті лише кілька монет торгувалися в плюсі. Більшість криптовалют зі списку топ-10 зафіксували втрати протягом останніх 24 годин.

Кращі криптовалюти

На момент виходу цієї статті ціна біткоїну опустилася нижче 43 000 доларів. Інші криптовалюти також були в мінусі, зокрема Ethereum, який впав приблизно на 1%, а Cardano і XRP втратили 2% і 3% відповідно.

Вперше починаючи з 23 березня біткоїн опустився нижче 42 000 доларів. Флагманська криптовалюта все більше повертається в той діапазон, в якому вона торгувалась на початку 2022 року. За даними Bloomberg, це пов’язано з тим, що збільшується занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Сьогодні вранці за східноазіатським часом біткоїн впав до 41 918 доларів. Він падає весь останній тиждень.

Відтоді як ФРС оголосила про посилення кредитно-грошової політики, вартість більшості основних криптовалют знизилася. Як не дивно, але конференція Bitcoin 2022, яка відбулася минулого тижня в Маямі, не позначилася позитивно на ціні біткоїну.

Кращі гравці

Криптовалюти у списку топ-100 також були ведмежими. Двома винятками з правила стали Zilliqa (+4%) і Stepn (+6%). KNC, токен Kyber Network, сьогодні увірвався до топ-100 і за останні 24 години здорожчав на 15%.

Цей проєкт розширився до десяти різних блокчейнів, здійснив інтеграцію з Uniswap v3 і долучився до нової ініціативи для розробників Avalanche. Саме завдяки цьому учора ціна токена KNC від Kyber Networkе зросла на 50%.

У тренді

Shiba Toby продовжує зростати. Shiba Toby позиціонується як «новітній універсальний токен, що поєднує все найкраще, що є в сучасному кодуванні». Власники токенів отримують 5% винагороди за кожну транзакцію продажу.

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