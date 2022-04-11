ADGM має намір видавати подібні регуляторні дозволи й іншим світовим і місцевим компаніям

Глобальний ринок Абу-Дабі оголосив, що найбільша в світі криптобіржа Binance отримала необхідний дозвіл для роботи в Еміратах. Цей дозвіл має надзвичайно важливе значення, адже Binance прагне бути повністю ліцензованою компанією.

Таке схвалення дозволяє Binance працювати як брокерсько-дилерська компанія з широким спектром цифрових активів, зокрема із криптовалютами в Абу-Дабі. Це вже третє регуляторне схвалення біржі Binance, що вона отримала на Близькому Сході. Вона має подібні дозвіли від Бахрейну та Дубаї.

ADGM є вільною міжнародною фінансовою зоною в ОАЕ. Історично вона була лідером у забезпеченні регуляторних функцій та нагляду за фінансовими послугами у своєму регіоні. Коментуючи зусилля Binance створити нові виміри торгівлі цифровими активами в усьому світі, в ADGM заявили:

«IPA є частиною планів Binance, за якими біржа має стати повністю регульованим постачальником послуг віртуальних активів у добре регульованому фінансовому центрі, який визнають по всьму світу».

Генеральний директор ADGM Дахер бін Дахер привітав Binance в найбільшому місті ОАЕ Абу-Дабі і пообіцяв допомогти біржі встановити свою присутність в еміраті.

Прагнучи сприяти тому, щоб Абу-Дабі став центром віртуальних активів і цифрової економіки, ADGM також планує надати аналогічні регуляторні схвалення іншим місцевим і глобальним компаніям, які на це заслуговують. Організаця хоче сприяти криптовалютам, адже ця галузь зростає швидкими темпами, а її значення збільшується.

Трохи раніше відома криптобіржа FTX отримала ліцензію на проведення діяльності в Дубаї.

У березні ADGM опублікував консультаційний документ, у якому виклали пропозицію дозволити торгувати NFT в цій юрисдикції тим компаніям, що мають ліцензію ADGM.

У відповідь на це Управління з регулювання фінансових послуг (FSRA), головний регулятор в регіоні, заявив, що NFT, якими торгують за погодженням з ADGM, розглядатимуться як інтелектуальна власність, а не як фінансові інструменти. Крім того, якщо компанії сприятимуть такій торгівлі NFT, то вони мають суворо дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та санкцій.