Загалом, ринок криптовалют відновлюється, і на момент написання статті більшість монет зі списку топ-100 торгувалися в плюсі. Це сталося після тривалого ведмежого тренду, в результаті якого кілька криптовалют досягли 2-річних мінімумів. За останні 24 години 7 із 10 найкращих криптовалют отримали прибутки в двозначних числах.

Безумовно, це чудова новина для інвесторів, адже вчора загальний ринок криптовалют втратив аж 16% своєї капіталізації.

Кращі криптовалюти

Біткоїн (BTC), Еther (ETH) і Terra LUNA стали одними з тих основних активів, які принесли інвесторам збитки. На початку тижня біткоїн впав через занепокоєння стосовно інфляції та ризики, що міг розповсюдити TerraUSD (UST), який перебував у вільному падінні.

Учора вранці флагманська криптовалюта впала до 24 000 доларів, а за ніч трохи відновилася. Зараз вона торгується вище 30 000 доларів і за останні 24 години зросла приблизно на 9%.

Ethereum також за цей період збільшився десь на 9% і на момент написання статті торгувався трохи вище 2000 доларів.

Найбільші здобутки в топ-10 має Cardano, який зріс на 29%. Однак його втрати за тиждень становлять близько 27%, як і в більшості інших великих криптовалют. Поза межами топ-10 лідирує Polkadot з 27% прибутку.

Кращі гравці

У переважної більшості криптовалют зі списку топ-100 прибутки вимірювалися двозначними числами. Помітно виділилися ApeCoin з прибутком в 50%, Decentraland з 44%, Maker з 38%, Helium з 35%, Fantom з 43%, eCash з 48% і Gala, яка здорожчала на 58%.

Лідером став токен GMT від STEPN, який піднявся на 74%. Більшість стейблкоїнів у топ-100 мали незначні втрати.

Сьогодні UST знизився на 75%. LUNA випала з топ-100. Хоча Terra і призупинила свій блокчейн, та провідні ЗМІ повідомляють, що LUNA і UST були доступні для торгівлі на FTX, Gate.io та кількох дрібних біржах сьогодні вранці за київським часом.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став Sweet SOL (SSOL), який позиціонує себе як гіпердефляційний токен з багатошаровою структурою, який приносить пасивний прибуток. Сьогодні SSOL здорожчав на 2707%.