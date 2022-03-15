Основні криптовалюти переважно демонструють незначні збитки. У понеділок Комітет Європейського парламенту з економічних та валютних питань проголосував проти заборони механізму proof-of-work на території ЄС.

Учора індекси США знизилися через невизначеність напередодні довгоочікуваної зустрічі Федеральної резервної системи, яка має відбутися сьогодні. NASDAQ100 впав на 2%, SPX500 на 0,75%, а DJ30 залишився без змін. Зниження відбулося через китайські технологічні акції.

Акції компанії Nielsen, яка займається вивченням телевізійної аудиторії, виросли на 30% у понеділок після того, як стало відомо, що група приватних інвестиційних компаній веде переговори про купівлю цієї компанії, і сума угоди складе приблизно 15 мільярдів доларів.

Кращі криптовалюти

Ethereum, Solana, XRP і BNB втратили приблизно по 2%. Біткоїн впав десь на 1,6% і на момент написання статті торгувався нижче 40 000 доларів.

Luna, нативний токен Terra, має найбільші здобутки серед двадцятки найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Таку лідерську позицію ця монета утримує вже кілька тижнів.

Кращі гравці

Без сумніву, THORChain є найкращим гравцем серед валют зі списку топ-100. Сьогодні він здорожчав ще на 11,61%, і наразі його тижневий приріст складає 78%. Токен зростає завдяки новині про те, що цей крос-ланцюговий DeFi-проєкт буде випускати синтетичні активи, а також через те, що стала відома дата запуску цілого набору нових функцій під назвою THORFi.

Після успішної угоди про купівлю Elrond здорожчав на 7%. eCash зріс на 5%. BAT продовжує стабільно зростати. Зараз він торгується за 0,73 долара, а добовий обсяг торгів складає 162,18 млн доларів. Токен, який за ринковою капіталізацією займає 72-у сходинку, за останні 24 години зріс на 4,72%.

Два дні тому відбулося спалювання токена XLM, і відтоді популярність монети Stellar зростає. Ця монета посідає 30-ту сходинку за ринковою капіталізацією, і її тижневий приріст складає приблизно 4%. На думку деяких аналітиків, цей токен ось-ось вибухне.

Сьогодні компанія OIG оголосила про партнерство з ioTexPad, першою в історії панеллю запуску, яку створили на базі IoTeX. Сьогодні ціна IoTeX в реальному часі становить 0,07 долара, а добовий обсяг торгів складає 40,2 мільйона доларів. IoTeX займає 92-е місце за ринковою капіталізацією, і сьогодні ця монета здорожчала на 7%.

Протягом останніх кількох тижнів ціна The Graph різко зросла. Зараз цей токен торгується за 0,36 долара. Екосистема платформи розширюється, чому раді інвестори. Однак деякі аналітики прогнозують ведмежий розворот.

З іншого боку, переважна більшість з 100 найкращих монет втратили 2-4% своєї вартості.

Zcash і Anchor втратили по 10%. Прогнози про те, що токен конфіденційності Zcash почне падати після різкого зростання, справдилися. Кілька днів тому він активно зростав, бо через російсько-українську війну збільшилась популярність приватних монет.

У тренді

Серед маловідомих монет найбільші прибутки має Ziktalk, який зараз торгується за 0,009 долара. Добовий обсяг торгів його токена ZIK становить 1,4 мільйона доларів, і сьогодні він здорожчав на 1083%.

Ziktalk — це Web3-платформа для коротких відео, яка має понад 650 000 користувачів, і яка дає змогу творцям контенту та користувачам заробляти токени ZIK під час використання її додатку.

Цей проєкт використовує концепцію «соціального майнінгу», згідно якої користувачі отримують винагороди за свої внески, які сприяють розвитку екосистеми.

Завдяки Ziktalk 98% творців можуть монетизувати свій контент. Ця платформа дозволяє заробляти тим, хто знаходиться за межею бідності, а також підтримує користувачів у країнах, які розвиваються.