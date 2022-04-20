На момент написання статті криптовалютний ринок в цілому знаходився у зеленому. Основні криптовалюти здебільшого мали незначні прибутки.

Кращі криптовалюти

Solana помітно виділилась з-поміж монет в топ-20, адже набрала понад 6%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 41 300 доларів, тобто за останні 24 години він зріс на 1,5%. Terra і Polkadot піднялися приблизно на 5%.

Кращі гравці

Більшість монет зі списку топ-100 додали до своєї вартості 2-4%. ApeCoin сьогодні здорожчав більше ніж на 30%. Він вирвався за межі лінії опору, адже його активно скуповують кити.

Серед інших переможців: SAND і Zilliqa, обидві монети зросли на 8%. AAVE збільшився на 10%, а Kusama – на 11%.

Щодо команди аутсайдерів, Decred втратив 6% і поступово почав втрачати нещодавні прибутки.

У тренді

Цього разу популярністю користується токен на котячу тематику – Nurse Cat. За останні 24 години його монета NCAT зросла на 886%. Основними характеристиками цього проєкту є механізм дефляційного спалювання та статичний протокол винагород. NCAT керується спільнотою, і йому ще потрібно подолати багато важливих етапів розвитку.