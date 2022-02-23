Після різкого падіння в понеділок криптовалюти зі списку топ-10 відновлюються. Intel представив новий чіп для майнінгу біткоїну, який може послабити домінантні позиції Китаю на ринку обладнання для майнінгу біткоїну.

Учора американьскі акції впали, бо Росія вторглася в Україну. Індекс DJ30 впав на 1,42%, NASDAQ100 знизився на 1,23%, а SPX500 впав на 1%.

UK100 (+0,62%) підвищився вчора, незважаючи на новини про те, що уряд Великої Британії почав вводити санкції проти Росії.

Ціна на нафту продовжує коливатися через ризик війни. Можлива угода з Іраном збільшить глобальні поставки нафти. Вчора ціна на нафту піднялася вище 94,50 долара, а потім опустилася нижче 91 долара.

Кращі криптовалюти

Avalanche здорожчав більше ніж на 10%, Cardano піднявся на 9%, Solana зросла майже на 8%, а Ethereum і BNB здорожчали більше ніж на 5%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 38 000 доларів, тобто за останні 24 години він зріс на 3%.

Сьогодні Terra здорожчала майже на 15%, Polygon – приблизно на 9%. Здобутки CRO від Crypto.com за останні 24 години становлять майже 11%.

Кращі гравці

Усі 100 найкращих монет сьогодні в зеленому. Особливо помітні здобутки має Anchor з 18%, Arweave з 11%, Kadena і Quant з 13%, а також Stacks, Maker, Fantom і Decentraland, які зросли на 10%.

Токен HBAR від Hedera на даний момент займає 33-е місце на CoinMarketCap, і з огляду на його останні вражаючі показники він прокладає собі шлях до двадцятки найбільших монет за ринковою капіталізацією. Сьогодні його вартість здорожчала на 15%.

У тренді

Найголосніше зараз гавкає Doge Rise Up. Цей токен на базі Binance Smart Chain забезпечує автоматичне зростання пулу ліквідності та винагороди власникам, стягуючи податки за транзакції. За останні 24 години він зріс на 314%.

BCOIN — це ігровий токен Bombcrypto, класичної гри, де можна заробляти кошти. Завдяки низці цікавих оновлень та вдосконалень він зріс на 180%.