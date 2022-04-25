Крипторинок в цілому ведмежий, і на момент написання цієї статті майже усі монети зі списку топ-100 були в мінусі.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години біткоїн впав десь на 3% за останні 24 години і зараз торгується на рівні 38 500 доларів. Ethereum і Binance Coin втратили приблизно по 5%. Найбільші втрати у топ-20 має NEAR Protocol, який знизився на 10%.

За останні 7 днів XRP став лідиром серед аутсайдерів: він втратив понад 11%. LUNA від Terra сьогодні знизилася на 3%, однак залишається єдиною серед двадцятки кращих, що торгується в плюсі останні 7 днів (+16%).

Кращі гравці

Більшість монет зі списку топ-100 сьогодні втратили 4-6% своєї вартості. Особливо виділилися Cosmos, Neo, Theta Network і Holo, кожна з цих криптовалют зменшилася на 9%; UniSwap, Chiliz, Loopring і Secret втратили по 10% кожен, а Aave – 11%.

Монета Waves, яку створив українець Олександр Іванов, втратила 12% своєї вартості, незважаючи на підтримку Давида в цьому нерівному бою. Zilliqa та Audius (обидві ці монети нещодавно зростали) втратили по 13%.

Найбільшим аутсайдером у топ-100 став Moonbeam, який знизився на 16%. Приблизно десять днів тому Moonbeam піднявся на 15% після того, як цей проєкт взяв участь у низці важливих міжнародних криптовалютних заходів, а загальна заблокована вартість цієї платформи сягнула нового важливого рівня.

У протилежній команді є лише два учасника зі скромними здобутками. Amp і ApeCoin здорожчали приблизно на 1%.

У тренді

Сьогодні популярністю користуються два нові токени. За останні 24 години токен Bend DAO (BEND) зріс на 866%. Bend — це децентралізований некастодіальний протокол позик і кредитів з підтримкою NFT, до якого можна долучитися в якості кредитора або позичальника.

Щоразу, коли у криптопросторі відбувається велика подія, з’являється монета, пов’язана з нею. І тут ми підходимо до другого популярного токена — ELON BUYS TWITTER. Цей токен створили після того, як Ілон Маск повідомив, що знайшов кошти, щоб придбати гігант соціальних мереж. За останні 24 години цей актив здорожчав на 564%.

ELON BUYS TWITTER дасть авторам мемів шанс заробити гроші і дозволить їм отримувати за свою роботу прогнозовані прибутки. Він дасть змогу творцям-початківцям, які створюють меми, продемонструвати світу свої таланти.