Хоча протягом останніх кількох днів ситуація з криптовалютою покращилася, та сьогодні вранці криптовалютні ринки знову знизилися, і протягом останніх 24 годин більшість криптовалют зі списку топ-10 торгувалися у мінусі.

Після останнього засідання з питань монетарної політики, що відбулося вчора вдень, Федеральна резервна система США оголосила, що збирається підтримувати процентні ставки. У ФРС повідомили, що в березні почнуть реалізовувати свій план.

Учора індекс UK100 продовжив зростати і піднявся на 1,33%. Це підвищення викликали запаси нафти, адже ціна за барель наблизилася до 90 доларів.

Кращі криптовалюти

Біткоїн втратив приблизно 4% і на момент написання статті торгувався десь близько 36 500 доларів. Ethereum знизився приблизно на 3%, а Cardano і XRP демонстрували втрати у 2% і 4% відповідно.

Solana, Terra та Avalanche увійшли до двадцятки критовалют, які втратили найбільше; кожна з них втратила десь 6%. Cosmos, який займає 20-у сходинку, помітно змінив свій нещодавній курс і втратив 11%.

Кращі гравці

На момент написання цієї статті більшість криптовалют зі списку топ-100 були в мінусі. Helium, який зріс на 5%, помітно вирізнявся на їхньому тлі, та не відомо, чи було це зростання стрибком мертвої кішки (скоріше виняток, ніж правило, що вказує на те, що наближається ведмежий тренд).

Theta сьогодні зросла на 9%. Цей токен Theta Network, мережі з блокчейном, яку спеціально створили для потокового відео. Не дивно, що вартість токена Theta Fuel, який забезпечує роботу мережі Theta Network, зростає. Тільки сьогодні він здорожчав на 31%.

Серед інших також позитивно виділився Decred (DCR). Це криптовалюта та протокол на базі блокчейну, який створили, щоб сприяти відкритому управлінню, взаємодії спільноти та політиці стабільного фінансування. За останні 24 години він зріс на 10%.

Ankr зростає через новини про партнерство з компанією Maxihost, що займається продажем металу. Окрім інших цілей, ці компанії також будуть разом сприяти розвитку Web3. Сьогодні цей токен зріс на 13%.

У тренді

Хоча на крипторинку панують похмурі настрої, та зараз сприятливі часи для мем-монет на собачу тематику. Серед них найгучніше гавкає Dogelon Mars. Завдяки нині відомому твіту Маска, Dogelon здорожчав на 13%.

Помітно виділяється криптовалюті GrimaceCoin, яку створили після того, як у McDonald's жартівливо відповіли на твіт Маска. Варто зазначити, що за кілька годин вона здорожчала майже на 286 000%.