Сьогодні ринок криптовалют загалом був у плюсі: на момент написання статті більшість монет зі списку топ-100 торгувалися в зеленому.

Кращі криптовалюти

Протягом останніх 24 годин Solana і біткоїн зросли десь на 2,5%, а основні криптовалюти Cardano, Avalanche, Ethereum і BNB мають прибутки менше 2%. На момент написання статті біткоїн торгувався вище 39 500 доларів.

Кращі гравці

Поза межами списку топ-20 тенденція була схожою: більшість монет здорожчали на 1-5%. Помітно виділилися токен GMT від STEPN, The Graph (+13%) і Secret (+8%).

GMT став найбільшим переможцем на сьогодні. Він здорожчав більше ніж на 20%, бо запустили кілька розіграшів цінних подарунків. Він зростав уже тривалий час і нещодавно прорвався у топ-50 найбільших за ринковою капіталізацією монет.

Що стосується найбільших невдах, то ними стали монета KNC від Kyber Network (-4%), Oasis та Helium, які втратили приблизно 2% кожен. Усі три монети втратили нещодавні здобутки.

У тренді

Найбільший прибуток сьогодні має Tom Coin — проєкт на BSC, розробники якого хочуть запустити гру для заробітку (Р2Е) і метавсесвіт. Оскільки проєкт все ближче наближається до реалізації цих своїх ідей, токен Tom Coin зростає. За останні 24 години він збільшився на 3140%.