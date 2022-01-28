Більшість криптовалют зі списку топ-10 найкращих демонстрували зростання протягом останніх 24 годин. У четвертому кварталі 2021 року економіка США перевершила всі очікування, незважаючи на сплеск захворювання коронавірусом штаму Omicron.

Учора Міністерство торгівлі США повідомило, що за останні три місяці минулого року економіка зросла на 6,9% у річному обчисленні, порівняно з 2,3% у попередньому кварталі.

Незважаючи на гарні новини, учора вдень американські акції впали на торгах, оскільки інвестори перетравлювали оголошення про підвищення процентних ставок і дані про ВВП.

У той час як акції зростання впали, Netflix (+7,36%) вийшов на передній фон, коли інвестор-мільярдер Вільям Акман повідомив, що придбав частку цього ослабленого стрімінгового гіганта розміром в 1,1 мільярда доларів.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн здорожчав приблизно на 3%, Ethereum виріс більше ніж на 2%, а 5 інших криптовалют зі списку топ-10 також були в «зеленому».

Решта із двадцятки найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією на момент написання цієї статті залишалися переважно без змін, за винятком двох помітних невдах: Terra (-13%) і Cosmos (-9%). Обидві криптовалюти швидко втрачають останні здобутки.

Кращі гравці

Сьогодні більшість монет із сотні кращих здобули або втратили 1-4% своєї вартості. Токен FTX зріс через новини про вигідні партнерські угоди, які уклав його емітент, криптобіржа FTX, що динамічно розвивається. Сьогодні він збільшився приблизно на 5%.

Gala втрачає вчорашні досягнення. Сьогодні цей токен втратив 10% і наближається до свого історичного мінімуму. За місяць він втратив трохи менше 70% своєї вартості.

Convex Finance, платформа, яка, щоб посилити токени CRV і CVX, дозволила користувачам вносити на депозит токени Curve LP з метою отримання торгових комісійних у Curve, втратила за останні 24 години 14% своєї вартості.

І нарешті, Bora піднімається вгору по списку топ-100. Наразі цей токен займає 86-е місце і сьогодні зріс на 8%, завдяки чому його приріст за останні 7 днів становить 20%. Це єдина монета на графіку, що за минулий тиждень мала позитивний баланс, окрім Helium (менше 2%) і декількох стейблкоінів.

У тренді

Сьогодні найбільші прибутки має DIFX, токен біржі Digital Financial Exchange. Він сумісний з мережею Ethereum і Binance Smart Chain, відповідає стандартам ERC-20/BEP-20 і децентралізований.

Вартість DIFX частково залежить від репутації його криптобіржі. DFE — це повністю зашифрована криптовалютна біржа та застрахована глобальна торгова платформа. Сьогодні токен здорожчав на 538%.

Tectonic — це децентралізований протокол грошового ринку, що дає змогу користувачам долучитися до проєкту в якості постачальників ліквідності або позичальників. Цей проєкт почав зростати після того, як на початку цього місяця його розмістили на Crypto.com. Сьогодні він має великі здобутки, адже за 24 години здорожчав на 29%.