Крипторинок сьогодні повністю в зеленому, і більшість монет зі списку топ-100 на момент написання цієї статті зростали. Криптовалюти злетіли, коли центральний банк США підвищив ставки.

Кращі криптовалюти

За останні 24 годин біткоїн зріс майже на 5% і на момент написання статті торгувався трохи нижче 40 000 доларів. Ethereum і Binance Coin також здорожчали приблизно на 5%. Найбільшим переможцем у топ-10 став Cardano, який на момент виходу статті збільшився на десяту частину своєї вартості.

Криптовалюти поза списком топ-10 також показали чудові результати. Вони всі без винятку торгуються в зеленому, а найбільшим переможцем став Tron, який, як і передбачалося, увірвався до топ-20.

Ця монета займає 19-у сходинку серед найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют і йде відразу за NEAR Protocol. Сьогодні вона зросла на 20%, а за останні сім днів – на 35%.

Кращі гравці

Поза межами топ-20 спостерігалася подібна тенденція: усі монети здорожчали, у більшості випадків до 15%. Помітно виділились Axie з 18%, Waves з 29% і THORChain з 19% прибутку.

Curve DAO Token, який почав зростати вчора після того, як Terra запустила на Curve пул ліквідності «4pool», сьогодні також збільшився на 19%.

Найбільшим переможцем в топ-100 стала Zilliqa, яка здорожчала на колосальні 37%. У квітні Zilliqa представила Metapolis, першу платформу «метавсесвіт як послуга», яку побудували на базі технологічного стека, і що працює завдяки провідному блокчейну L1.

У квітні Zilliqa також приєдналася до об’єднання BGameAlliance і поділилася зі своєю спільнотою дорожньою картою на 2022 рік. Усі ці події сприяли величезному зростанню монети, яке ми спостерігаємо сьогодні.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні є токен PetWars, безкоштовної покрокової колекційної карткової онлайн-гри. У грі використовується колода з 30 карт, яку гравець створює за допомогою численних персонажів з домашніми тваринами.

Мета цієї гри – скоротити життя суперника з 20 років до 0. Сьогодні цей токен зріс на 2882%.